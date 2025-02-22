Almanya'da Seçim Kampanyasında Ekonomik Durgunluk Söz Konusu Değil

SETA: Almanya'daki Seçim Kampanyasında Ekonomik Durgunluk Tartışılmadı

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Berlin Araştırma Direktörü Erkut Ayvaz, Almanya'da 23 Şubat 2025'te gerçekleşecek genel seçim sürecinde göç teması dışında, ekonomik durgunluk ve refah seviyesinin artırılması gibi konulara yönelik çabaların sınırlı kaldığını duyurdu.

Toplumsal Kutuplaşma Artıyor

Ayvaz tarafından kaleme alınan "Almanya'da 23 Şubat 2025 Federal Meclis Seçimleri" başlıklı analizde, seçim kampanyasında toplumsal kutuplaşmanın arttığı vurgusu yapıldı. Ayvaz, Federal Meclis seçimlerinin siyasi istikrarsızlığın giderilmesi hedefiyle erkene alındığını, kampanya sürecinde daha çok göç ve iç güvenlik meseleleri ile Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Başbakan adayı Friedrich Merz'in aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile işbirliği yapmama ilkesini ihlal etmesinin dikkat çektiğini belirtti.

Ekonomi ve Reform İhtiyaçları Görmezden Geliniyor

Almanya'da ilk kez beş Şansölye adayının yarışacağı bu seçimde, ekonomik durgunluk ve refah seviyesine odaklanma çabalarının yetersiz kaldığını vurgulayan Ayvaz, toplumda artan kutuplaşmaya da dikkat çekti. Çoğu parti, özellikle göçün sınırlandırılması yönünde bir politika geliştirmeyi tercih etti.

Ayvaz, "Dış politika veya enerji sorunları gibi konular kampanyada yeterince ele alınmadı. Almanya'nın savunma ihtiyaçlarının nasıl fonlanacağı gibi meseleler detaylı bir şekilde tartışılmadı," ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Reform İhtiyaçları

Seçim kampanyasında Ukrayna'ya yönelik yardımların ne şekilde devam edeceği ve savaşın sona erdirilmesine dair soruların yanıtlanamadığını söyleyen Ayvaz, seçim beyannamelerinde gerekli reformların altının çizildiğini ancak somut ekonomi hedeflerinin tartışmaya açılmadığını ifade etti.

Ayvaz ayrıca, CDU/CSU'nun seçimlerde birinci sırada yer alma olasılığının yüksek olduğunu ve iki potansiyel hükümet kuruluşu üzerinde durduklarını ekleyerek, bu olasılıkların Yeşiller Partisi veya SPD ile olabileceğini belirtti.