Almanya'da Sığınmacılar İçin Sınır Dışı Tartışmaları Kızıştı

Almanya'daki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, ülkede sığınmacı olarak bulunanların iki suç işlemesi durumunda sınır dışı edilmesi fikrini savunuyor. Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Sekreteri Carsten Linnemann, Birliğin bu konudaki planlarını doğrulayarak, Welt TV'ye verdiği röportajda, sığınmacıların iki suç işlediği takdirde sınır dışı edilmesi gerektiğini belirtti.

Linnemann, mevcut ikamet kanununun 45. maddesinin değiştirilmesi gerektiğini ifade ederek, suç işleyenlerin oturma izinlerinin iptal edilmesi gerektiğini savundu. CDU/CSU'nun Başbakan adayı Friedrich Merz ise Almanya'daki sığınmacı sayısının çok yüksek olduğunu vurguladı ve suç işleyen sığınmacıların sınır dışı edilmesinin gerekli olduğunu dile getirdi.

Suriye'nin hala karışık bir durum içerisinde olduğunu hatırlatan Merz, "Biz Birlik olarak, uzun zamandır prensipte insanların Afganistan ve Suriye'ye sınır dışı edilebileceği ve edilebileceği fikrindeyiz," dedi.

Öte yandan, Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Lars Klingbeil, Suriyeli mültecilerin anavatanlarına dönmesi yönündeki çağrılara karşı çıkarak, suçluların sınır dışı edilmesi gerektiğini ifade etti. Klingbeil, "Suçluları Afganistan ve Suriye gibi ülkelere sınır dışı etmenin doğru olduğunu düşünüyorum." dedi.

Erken genel seçimlerin 23 Şubat 2025'te gerçekleştirilmesi bekleniyor. Anketler, yüzde 32-33 puan ile ana muhalefetteki CDU/CSU partisini önde gösterirken, aşırı sağcı AfD partisi yüzde 18-19 ile ikinci sırada, SPD ise yüzde 15 ile üçüncü sırada yer alıyor. Yeşiller de yüzde 13-14 ile dördüncü parti konumunda bulunuyor.