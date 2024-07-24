Almanya'da Şii Cemaati Merkezleri Yasaklandı

Almanya'dan Önemli Bir Yasaklama

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Hamburg eyaletinde bulunan ve Şii cemaatinin önemli bir merkezi olan Hamburg İslam Merkezi ile bağlı kuruluşlarına yönelik yasaklama kararı aldığını açıkladı.

Aşırılık ve Tehdit