Almanya'da Şii Cemaati Merkezleri Yasaklandı

Almanya'dan Önemli Bir Yasaklama
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Hamburg eyaletinde bulunan ve Şii cemaatinin önemli bir merkezi olan Hamburg İslam Merkezi ile bağlı kuruluşlarına yönelik yasaklama kararı aldığını açıkladı.
Aşırılık ve Tehdit
Faeser, yazılı açıklamasında, bu merkezin "anayasa karşıtı hedefler güden aşırı bir örgüt""Hamburg İslam Merkezi"nin totaliter ideolojiler yaydığını vurguladı. Ayrıca, bu merkezin Hizbullah'ı desteklediğini ve ciddi anlamda anti-semitizm Karar kapsamında, Almanya'da Şii cemaatine ait dört cami de kapatıldı. Ülkedeki toplamda 200'e yakın Şii cami derneğinin bulunduğu tahmin ediliyor. Almanya İçişleri Bakanlığı, Hamburg İslam Merkezi'nin İran yönetiminin doğrudan temsilcisi olduğunu ve "Sözde İslam Devrimi ideolojisini" Almanya’da yayma çabalarının olduğunu ifade etti. Yasak kararının ardından polis, 8 eyalette bulunan 53 mülkte arama yaparak mal varlıklarına el koydu.
Cami Kapatmaları
İran Bağlantısı ve Baskınlar
Karar kapsamında, Almanya'da Şii cemaatine ait dört cami de kapatıldı. Ülkedeki toplamda 200'e yakın Şii cami derneğinin bulunduğu tahmin ediliyor.
Almanya İçişleri Bakanlığı, Hamburg İslam Merkezi'nin İran yönetiminin doğrudan temsilcisi olduğunu ve "Sözde İslam Devrimi ideolojisini" Almanya’da yayma çabalarının olduğunu ifade etti. Yasak kararının ardından polis, 8 eyalette bulunan 53 mülkte arama yaparak mal varlıklarına el koydu.