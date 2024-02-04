Almanya'da sular durulmuyor: Yüzbinlerce kişi sokaklara döküldü protesto ediyor

AfD'ye karşı yüz binlerce kişi Almanya'nın dört bir yanında protesto gösterileri yapıyor. Aşırı sağcı popülist partiye karşı çıkan vatandaşlar, sokaklarda seslerini duyurmaya çalışıyor.

Almanya'da sular durulmuyor: Yüzbinlerce kişi sokaklara döküldü protesto ediyor
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Almanya'da ırkçılık ve aşırı sağ karşıtı yüz binlerce kişi sokaklara döküldü. Ülke çapında düzenlenen gösterilerde 200 bine yakın kişi aşırı sağcı popülist parti AfD'ye tepki gösterdi.

AfD'ye karşı halkın güçlü desteği Cumartesi günü de devam etti. Dresden, Mainz ve Hannover kentlerinde aşırı sağcı popülist partiye karşı protesto gösterileri yapıldı.

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Berlin'de Reichstag parlamento binası önünde 150 bin kişi aşırı sağa karşı duruşunu gösterdi. Protestocular, demokrasiye sahip çıkmak ve aşırı sağcılığa karşı "Biz Güvenlik Duvarıyız" diye sloganlarla seslendi.

Protestocular, "Tüm Berlin AfD'yi istemiyor" ve "Faşizme karşı omuz omuza" diye sloganlarla "AfD bir seçenek değil", "Nazilerin burada yeri yok", "Nasyonal sosyalizm özgürlük getirmez", "AfD'yi yasaklayalım" ve "Naziler defolun" yazan pankartlar kaldırdı.

Eylemciler, 300 bin kişinin aşırı sağa karşı Berlin'de toplandığını iddia ederken, polis bu sayının 150 bini geçmediğini açıkladı. Gösteriyi düzenleyenler, aşırı sağcılığa karşı duranların sayısının çok daha fazla olduğunu öne sürdü.

"İster Eisenach'ta, ister Hamburg'da, ister Berlin'de: Ülke çapındaki küçük ve büyük şehirlerde birçok vatandaş nefrete ve nefret söylemine karşı gösteri yapmak için bir araya geliyor. Protestolar demokrasi ve anayasamız lehine güçlü bir işaret"

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PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?

AfD politikacıları ve bazı Hristiyan Demokrat Partisi mensupları, Kasım 2023'te Almanya'nın Postdam şehrinde gizli bir toplantı yaptı. Toplantıya aşırı sağcı "Kimlikçi Hareketi"nin eski başkanı Martin Sellner de katıldı. 

Toplantıda, milyonlarca yabancı kökenli, sığınmacı ve Avrupa kültürüne uyum sağlamayan Alman vatandaşının zorla ülkeden çıkarılmasını içeren bir plan ele alındı. Gizli toplantının deşifre olmasıyla birlikte, AfD'nin yasaklanması yönünde tartışmalar alevlendi. Halk da aşırı sağa ve AfD'ye karşı son zamanlarda protesto eylemleri düzenledi.

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