Almanya'da Suriyeliler, Baas Rejiminin Devrilmesini Coşkuyla Kutladı

Almanya'da Suriyelilerden Baas Rejimine Karşı Kutlama

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi, Almanya'daki Suriyelileri bir araya getirdi. Birçok şehirde düzenlenen kutlamalar, Berlin'in Kreuzberg ilçesinde yoğunlaşarak yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. "Suriye Devrimi ile Dayanışma" adı altında yapılan gösterilerde, Suriyeliler Beşşar Esed rejiminin düşüşünü sevinçle karşıladı.

Berlin'de Sevinç Gösterileri

Berlin'deki Oranienburger Meydanı'nda toplanan Suriyeli katılımcılar, zaman zaman tekbir getirerek coşku gösterisinde bulundu. Gösteriye katılan Oudai Alhomsi, "Esed sonunda gitti. Bugün özgürlüğümüzün ilk günü. Son 54 yılın sona erdiğini ve bugün Suriye'mizin yeniden özgür olduğunu söylüyoruz." şeklinde duygularını ifade etti.

Alhomsi, ayrıca Esed'in acımasızlıklarını ve yıllarca hapiste kalan sivillerin yaşadığı durumu da vurgulayarak, "Asıl meselenin yıllarca hapishanelerde çürümeye terk edilen siviller olduğunu" belirtti. "Onlar 40 yıldır, hatta 50 yıldır oradalar. Bu insanlar çocuk yaşlarda tutuklandılar ve bugün saçları ağarmış durumda," dedi.

Bütün Dünyanın Özgürlüğüne Kavuştuğu Duygusu

Gösteride yer alan Elham Habbal da bu anın hayalini kurduğunu ve "Bence tüm dünya özgürlüğüne kavuştu. Birçok insan bu anı bekliyordu. Bugünün, bu anın geleceğine hiç inanamıyordum," şeklinde mutluluğunu dile getirdi.

Katılımcılar, Suriye devriminin sembolü olan bayrağı gururla açarak, umudu ve özgürlüğü simgeleyen bir tableau oluşturdular.

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Almanya'da yaşayan Suriyeliler, toplanarak kutlama yaptı.

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Almanya'da yaşayan Suriyeliler, toplanarak kutlama yaptı.