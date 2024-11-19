Almanya'da Tesla Fabrikası Protestosu: Aktivistlerin Kampı Polis Tarafından Dağıtıldı

Almanya'da Tesla Fabrikasına Yönelik Protesto

Almanya'nın Grünheide beldesinde, Berlin'e yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Tesla otomobil fabrikasının genişletilme planlarına karşı çevreci aktivistler tarafından kurulan kamp, polis tarafından dağıtıldı.

Kampın Dağıtılma Sebepleri

Almanya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kampın çevredeki ormanda kurulduğu ve kamu güvenliği ile düzenini tehdit eden faaliyetler nedeniyle dağıtıldığı belirtildi. Eylemcilerin çeşitli defalarca düzenlemeleri ihlal ettikleri ve suç işledikleri kaydedildi.

Protestoların Tarihçesi

Çevre aktivistleri, Şubat ayından bu yana ağaç evler ve çadırlardan oluşan bir kamp ile Tesla'nın fabrikasının genişletilmesi ve ormanların yok edilmesine karşı protestolar düzenliyorlardı. Bu eylemler, çevresel kaygıları ve doğal yaşamın korunması adına geniş bir destek bulmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.