Almanya’da Türk Akademisyenler ve Öğrenciler Yeni Yıla Merhaba Dedi

Almanya'da Eğitim ve Dayanışma Ruhu

Almanya'nın Düsseldorf kentinde gerçekleşen yeni akademik yıl resepsiyonunda, farklı şehirlerden gelen Türk akademisyenler, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bir araya geldi. Ayrıca Erasmus programı katılımcıları, stajyerler, iş insanları ve dernek temsilcileri de etkinlikte yer aldı.

Ev Sahipleri ve Konuşmalar

Resepsiyon, Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ve Eğitim Ataşesi Gamze Bozgöz ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Türk akademisyenlerin yanı sıra Alman akademisyenler de katılım gösterdi.

Başkonsolos İzbul, konuşmasında, bu tür etkinliklerin öğrencilere geniş bir ağ oluşturma fırsatı sunduğunu belirterek, mentörler ve başarılı akademisyenlerle tanışmanın önemine değindi.

Eğitim Ataşesi Bozgöz ise, "Bu etkinlik, Türk öğrencilerin uluslararası arenada kendilerini daha güçlü hissetmeleri, Türkiye ile bağlarını kuvvetlendirmeleri ve edindikleri bilgileri ülkemize kazandırmaları açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Açılış Resepsiyonu

Bielefeld Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yüksel Ekinci, Almanya'da öğrenim görmenin zorluklarına dikkat çekti ve yılgınlığa kapılmadan daha fazla çaba göstermenin başarıya götüreceğini vurguladı.

Etkinlik sonunda, Köln Müzik ve Dans Yüksekokulu öğrencileri Gökçe Çatakoğlu ve Jack Wales, gitar ve keman eşliğinde bir müzik dinletisi sundu.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen yeni akademik yıl resepsiyonunda Almanya'nın farklı kentlerinden Türk akademisyenler, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri, Erasmus programı öğrencilerinin yanı sıra stajyerler, iş insanları ve dernek temsilcileri bir araya geldi. Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ve Eğitim Ataşesi Gamze Bozgöz ev sahipliğinde Başkonsoloslukta düzenlenen resepsiyona Türk akademisyenlerin yanı sıra Alman akademisyenler de ilgi gösterdi.