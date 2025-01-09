Almanya'da Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı Başladı

Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı Ramstein Hava Üssü'nde Başladı

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının başladığını duyurdu. Bakan Umerov, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, toplantı sırasında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya geldiğini ve iki ülke arasındaki işbirliği konularını ele aldıklarını aktardı.

Gelecek İçin Stratejik Planlama

Toplantı çerçevesinde, Ukrayna'ya 2027 yılına kadar sağlanacak destek ve yardımları kapsayan bir “yol haritası” üzerinde durulacak. Bu yol haritası, hava savunma sistemleri, topçu, zırhlı araçlar, insansız hava araçları, hava kuvvetleri, deniz güvenliği gibi kritik alanları içerecek. Umerov, söz konusu belgenin bugün koalisyon liderleri tarafından onaylanacağını belirtti.