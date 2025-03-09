Almanya'da Uyarı Grevleri Uçuşları Etkiliyor: 3400'den Fazla İptal

Almanya'nın büyük havalimanlarında yarın gerçekleşecek 24 saatlik uyarı grevi yol açacağı önemli aksaklıklarla gündemde. Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), kamu ve yer hizmetleri çalışanlarının ücret artışı talepleri üzerine Frankfurt Havalimanı dahil olmak üzere 11 havalimanında grev kararı aldıklarını duyurdu.

Ülkenin en büyük havalimanı Frankfurt ile yoğun hava trafiğine sahip diğer bir merkez Münih başta olmak üzere Köln/Bonn, Düsseldorf, Stuttgart, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin ve Leipzig-Halle havalimanlarında greve gidileceği bildirildi.

Alman Havalimanları Birliği (ADV) tarafından yapılan ilk tahminlere göre, bu grev sonucunda toplam 3 bin 400'den fazla uçuşun iptal edilmesi ve yaklaşık 510 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor. ADV Genel Müdürü Ralph Beisel, bu tür grevlerin sadece havacılık sektörünü değil, tüm ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirtti.

Havalimanları ve hava yolları internet siteleri üzerinden uçuş durumları hakkında bilgi vermekteyken, çok sayıda uçuşun iptali dikkat çekti. Frankfurt Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, uyarı grevinin uçuş operasyonlarında büyük aksamalara neden olacağı ifade edildi. Yolcuların uçuş bilgilerini hava yolu şirketlerinin internet sitelerinden kontrol etmeleri önerildi.

Frankfurt'ta yapılan açıklamada, grev nedeniyle tüm uçuş operasyonlarının askıya alınacağı ve yolcuların bu durumdan etkilenebileceği duyuruldu. Örneğin, 10 Mart için planlanan yaklaşık 1170 uçuş grevden etkilenebilir ve bu durumdan 150 binden fazla yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

Ver.di, çalışanlara yapılan ücretlerin iyileştirilmesi yönünde taleplerle grev çağrısı yaptı. Sendika, %8'lik bir ücret artışı, aylık 350 avroluk ek ödeme ve 3 gün ek tatil talep ederken, işverenler artan maliyetlerden dolayı bu taleplerin gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.

Bir yolcunun uçuşu grev nedeniyle iptal olursa veya 3 saatten fazla gecikirse, hava yolu şirketleri alternatif ulaşım yöntemleri düzenlemekle yükümlü. Avrupa Birliği (AB) düzenlemeleri gereğince, bu durumlar için yolculara 250 ila 600 avro arası tazminat da ödenebilir.

Almanya'daki diğer havalimanlarında da benzer grevler yaşanırken, Ver.di'nin çağrısıyla Weeze ve Karlsruhe/Baden-Baden havalimanlarında çalışan güvenlik personeli de grev kararı aldı. Almanya'da toplu sözleşme görüşmeleri sürerken, çalışanlar grevlerle baskı oluşturmaya devam ediyor.