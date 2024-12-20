Almanya'da Vicdani Ret Başvuruları Ukrayna Savaşıyla Artış Gösterdi

Ukrayna Savaşı Etkisiyle Vicdani Ret Başvuruları Artıyor

Almanya'da, Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte orduya yapılan vicdani ret başvurularında dikkat çekici bir artış gözlemleniyor. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild'in edindiği bilgilere göre, Savunma Bakanı Boris Pistorius'un sözcüsü bu durumu doğruladı.

Başvurular 2,500'ü Aştı

Yalnızca 2023 yılı itibarıyla, 31 Ekim tarihine kadar 2,468 kişi vicdani ret başvurusunda bulundu. 2022 yılında 1,123 olan başvuru sayısı, 2023 yılı için 1,609 olarak kaydedildi. 2021 yılında ise bu rakam 209 olmuştu.

Muvazzaf ve Yedek Asker Talepleri Artıyor

Vicdani ret başvurusu yapanların büyük kısmının daha önce askeri hizmette bulunmamış vatandaşlar olduğu ifade ediliyor. 2021 yılında 176, 2022 yılında 235, 2023 yılında 178 ve 2023'ün Ekim ayı itibariyle 136 muvazzaf askerin vicdani ret talebinde bulunduğu bildirildi.

Yedek Askerlerin Başvurularında Şiddetli Artış

Yedek askerler arasında ise başvuruların sayısı 2021'de 10, 2022'de 271 ve 2023'te 596 olurken, bu yıl ekim sonuna kadar 840 yedek asker orduya vicdani ret başvurusunda bulunmuş.

Neden Artıyor?

Uzmanlar, bu başvuruların muhtemelen Rusya-Ukrayna cephesinde görevlendirilme korkusu taşıyan muvazzaf ve yedek askerler tarafından yapıldığını öne sürüyor. Ayrıca, askere çağrılmayı engellemek isteyen ve askerliğe girmemeyi tercih eden vatandaşların da bu başvuruları yaptığı belirtiliyor. Başvurular, Alman ordusunun kariyer merkezlerine yapılmakta.