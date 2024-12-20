DOLAR
35,19 -0,28%
EURO
36,65 -0,54%
ALTIN
2.960,54 -0,93%
BITCOIN
3.380.030,09 0,7%

Almanya'da Vicdani Ret Başvuruları Ukrayna Savaşıyla Artış Gösterdi

Almanya'da, Ukrayna savaşının patlak vermesiyle vicdani ret başvurularında önemli bir artış yaşandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 18:12
Almanya'da Vicdani Ret Başvuruları Ukrayna Savaşıyla Artış Gösterdi

Ukrayna Savaşı Etkisiyle Vicdani Ret Başvuruları Artıyor

Almanya'da, Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte orduya yapılan vicdani ret başvurularında dikkat çekici bir artış gözlemleniyor. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild'in edindiği bilgilere göre, Savunma Bakanı Boris Pistorius'un sözcüsü bu durumu doğruladı.

Başvurular 2,500'ü Aştı

Yalnızca 2023 yılı itibarıyla, 31 Ekim tarihine kadar 2,468 kişi vicdani ret başvurusunda bulundu. 2022 yılında 1,123 olan başvuru sayısı, 2023 yılı için 1,609 olarak kaydedildi. 2021 yılında ise bu rakam 209 olmuştu.

Muvazzaf ve Yedek Asker Talepleri Artıyor

Vicdani ret başvurusu yapanların büyük kısmının daha önce askeri hizmette bulunmamış vatandaşlar olduğu ifade ediliyor. 2021 yılında 176, 2022 yılında 235, 2023 yılında 178 ve 2023'ün Ekim ayı itibariyle 136 muvazzaf askerin vicdani ret talebinde bulunduğu bildirildi.

Yedek Askerlerin Başvurularında Şiddetli Artış

Yedek askerler arasında ise başvuruların sayısı 2021'de 10, 2022'de 271 ve 2023'te 596 olurken, bu yıl ekim sonuna kadar 840 yedek asker orduya vicdani ret başvurusunda bulunmuş.

Neden Artıyor?

Uzmanlar, bu başvuruların muhtemelen Rusya-Ukrayna cephesinde görevlendirilme korkusu taşıyan muvazzaf ve yedek askerler tarafından yapıldığını öne sürüyor. Ayrıca, askere çağrılmayı engellemek isteyen ve askerliğe girmemeyi tercih eden vatandaşların da bu başvuruları yaptığı belirtiliyor. Başvurular, Alman ordusunun kariyer merkezlerine yapılmakta.

İLGİLİ HABERLER

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DSÖ: Lübnan Sağlık Sistemi Zorlu Süreçten Geçiyor
2
Bayrampaşa'da Korkuluk Kazaları Sürüyor: İki Genç Hayatını Kaybetti
3
Bakan Tunç'tan FETÖ'nün 17-25 Aralık Yargı Darbesi Hakkında Sert Mesajlar
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de AK Parti İl Kongresi'nde Konuştu
5
Mediha Didem Türemen, Peru Bienali'nde Ödül Kazandı
6
Gaziantep'te 95 Litre Sahte Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı
7
Sinop'ta 3. Kattan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor