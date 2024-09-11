Almanya'da Yabancı Nefretine Karşı Mücadele

Almanya’da Yabancı Nefretine Karşı Açıklama

Almanya'nın ana muhalefet lideri Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, yabancı düşmanlığına karşı çatışmanın altını çizdi. Federal Meclis’teki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, göçmenlerin ülkeye entegre olmalarını sağlama ve toplumla uyum içinde yaşamaları gerektiğine işaret etti.

Almanya’nın Zorlukları ve Göçmenler

Merz, Almanya'nın karşı karşıya bulunduğu bazı zorluklar arasında düzensiz göçün önemli bir sorun olduğunu belirtti. Ülkedeki insanların göç nedeniyle endişe duyduğunu ifade eden Merz, Almanya'nın özgürlüğünü ve misafirperverliğini sürdürebilmesi için göçmen kökenli bireylerin gerekli olduğuna vurgu yaptı.

Yabancı Düşmanlığına Duyulan Tepki

Merz, Almanya'da yaşayan yabancı kökenli bireylerin toplumda önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Onlar olmadan hastaneler, huzurevleri, okullar ve birçok sektör çalışamaz. Bu yüzden bu insanlara ihtiyacımız var" dedi. Ayrıca, ülkeye gelen göçmenlerin hoş karşılandığını ve ayrımcılığa karşı durulması gerektiğini tekrarladı.

Düzensiz Göç ve Hükümet Politikaları

Merz, düzensiz göçle mücadelede hükümetin aldığı tedbirlerin yetersiz olduğunu ifade etti. Başbakan Olaf Scholz’a öneriler sunduğunu dile getirerek, bu öneriler arasında düzensiz göçmenlerin geçici olarak sınır dışı edilmesi gerektiğini belirtti. Göçmenlerin iltica süreçlerinin, Avrupa Birliği (AB) kuralları çerçevesinde ilk ayak bastıkları ülkede yapılması gerektiğini vurguladı.

Son olarak, hükümetin sunduğu göç yasalarının CDU/CSU'nun önerilerinin gerisinde kaldığını belirten Merz, partilerinin hükümetin tekliflerine destek veremeyeceğini ifade etti.