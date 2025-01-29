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Almanya'da Yangında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Frankfurt/Oder'deki yangında 3 kişi yaşamını yitirdi, yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:44
Almanya'da Yangında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Almanya'nın Frankfurt/Oder Şehrinde Trajik Yangın

Almanya'nın Polonya sınırındaki Frankfurt/Oder şehrinde bir apartman dairesinde meydana gelen yangında, 3 kişi hayatını kaybetti. Yerel medya kaynaklarına göre, olay akşam saat 22.00 sularında gerçekleşti.

Yangının ardından hemen olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alev ve dumanla kaplı daireye müdahale etmekte gecikmedi. Yangının yoğun dumanının tüm binayı sarması üzerine, itfaiye ekipleri merdiven ve havalı atlama minderleri kullanarak apartman sakinlerini tahliye etti.

İtfaiye ekiplerinin titiz müdahalesiyle yangın söndürülse de maalesef 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeni henüz bilinmemekte olup, soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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