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Almanya'da Yangında İki Türk Vatandaşı Hayatını Kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Almanya'daki yangında hayatını kaybeden Türkler için açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 19:57
Almanya'da Yangında İki Türk Vatandaşı Hayatını Kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan Almanya'daki Trajik Yangın Açıklaması

Almanya'nın Eberswalde şehrinde meydana gelen Yangında iki Türk vatandaşının hayata veda etmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Olayın Aydınlatılmasını Talep Etti

Kılıç, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Alman makamlarının bu hadiseyi tüm yönleri ile acilen aydınlatması gerekmektedir. Bizler de bu olayın aydınlatılması için süreci yakından takip edeceğiz" diyerek, sürecin önemine dikkat çekti.

Üzüntü ve Başsağlığı Mesajı

Yangında hayatını kaybeden anne ve beş yaşındaki oğluna rahmet dileyen Kılıç, Çoban ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. "Bu acı olayda anne ve evladını kaybeden Çoban ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bu olayın araştırılması ve gerekli resmi açıklamaların yapılması için ilgili makamlar tarafından adım atılmasını beklediğini belirtti.

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