Almanya'da Yeni Bakanlık Atamaları Gerçekleşti

Almanya'da Yeni Dönem: Bakanlık Atamaları

Almanya, koalisyon hükümetinden ayrılarak önemli bir değişim sürecine girdi. Hür Demokrat Parti'nin (FDP) bakanları görevlerinden ayrılmasının ardından, yeni isimler atama sürecine dahil edildi.

Bakanların Görevden Alınması

Bellevue Sarayı'nda düzenlenen bir törenle, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, görevden alınan bakanlar Christian Lindner (Maliye Bakanı), Marco Buschmann (Adalet Bakanı) ve Bettina Stark-Watzinger (Eğitim ve Araştırma Bakanı) için belgeleri takdim etti.

Yeni Atamalar ve Sorumluluklar

Jörg Kuckis Maliye Bakanı olarak atanırken, mevcut Ulaştırma Bakanı Volker Wissing ise Adalet Bakanlığı görevini üstlendi. Törende, Steinmeier yeni atanan bakanlara da başarı dileklerini iletti.

Eğitim ve Araştırma Bakanlığı

Tarım Bakanı Cem Özdemir, Eğitim ve Araştırma Bakanlığı görevine de getirildi. Törende yer alamayan Özdemir, yeni seçim dönemine geçişi sağlamak adına sorumluluk aldıklarını ifade etti. Özdemir, "Şansölye ve Şansölye Yardımcısı Robert Habeck ile yaptığımız görüşmeler sonrasında bu görevi kabul etme kararı aldım. Ülkemizin eğitim kalitesi ve bilimdeki konumunu güçlendirmek çok kritik" dedi.

Azınlık Hükümeti Dönemi

Böylece, 15 Ocak’ta gerçekleşecek güven oylamasına kadar, Almanya’da azınlık hükümeti işlevlerini sürdürecek. Diğer yandan, FDP'den istifa ederek bakanlığa devam eden Volker Wissing'in Adalet Bakanı olarak atanması, Alman medyasında "sürpriz" olarak nitelendirildi.