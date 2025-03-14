Almanya'da Yeni Hükümet İçin Koalisyon Müzakereleri Başladı

Almanya'da CDU/CSU ve SPD arasında koalisyon müzakereleri başladı. 24 Mart'a kadar çalışma grupları taslak hazırlayacak.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 00:58
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 00:58
Almanya'da Yeni Hükümet İçin Koalisyon Müzakereleri Başladı

Almanya'da Koalisyon Müzakereleri Resmen Başladı

Almanya'da, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yeni hükümetin kurulmasına yönelik koalisyon müzakereleri resmen başlamıştır.

Çalışma Grupları Bir Araya Geldi

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile SPD temsilcileri, Berlin’de bir araya gelerek müzakerelere start verdiler. Her biri 16 üyeden oluşan çalışma grupları, koalisyon sözleşmesi taslağını hazırlamak için 24 Mart'a kadar süreye sahip.

Zorlu Müzakereler Bekleniyor

Partiler arasında, göç, bütçe, vergi ve savunma gibi kritik konularda zorlu müzakerelerin gerçekleşmesi öngörülüyor. Müzakere süreçlerinin sızmaması adına, CDU/CSU ve SPD liderlerinin, çalışma gruplarının üyeleri için katı kurallar getirdiği bildirilmektedir.

Sonuç Raporları ve Onay Süreci

Çalışma gruplarının hazırladığı sonuç raporları, parti liderlerine sunulacak. Koalisyon sözleşmesinin hazırlanması durumunda, ilgili komisyonlar tarafından onay alması gerekecek. Bununla birlikte, SPD sözleşmeyi üyelerine de onaylatma planları yapmaktadır.

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