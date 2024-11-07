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Almanya'da Yeni Maliye Bakanı Atandı

Almanya'da Jörg Kukies, Maliye Bakanı olarak atanırken, Ulaştırma Bakanı Volker Wissing görevine devam edecek.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:50
Almanya'da Yeni Maliye Bakanı Atandı

Almanya'da Yeni Atamalar ve Gelişmeler

Almanya'da önemli siyasi değişiklikler yaşandı. Yeni Maliye Bakanı olarak Jörg Kukies atanırken, Volker Wissing ise Ulaştırma Bakanı olarak görevine devam edecek.

Başbakan'ın Kararı ve Koalisyon Krizi

Olaf Scholz, Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner’i Maliye Bakanlığı görevinden alarak yerine ekonomi alanında uzman olan Jörg Kukies'i atadı. Kukies, Almanya Başbakanı’nın ekonomi danışmanı olarak daha önce görev yapmaktaydı.

Ulaştırma Bakanı'nın Açıklamaları

Öte yandan, FDP'li Ulaştırma Bakanı Wissing, koalisyon hükümetinin dağılması ihtimaline rağmen etkin bir şekilde görevde kalmayı planladığını duyurdu. Wissing, görevden alınmasının ardından, Başbakan Scholz'un kendisinden liderliğini sürdürmesini istediğini belirtti.

Parti İstifaları ve Koalisyonun Dağılması

Federal Ulaştırma Bakanı Wissing, FDP'ye zarar vermemek amacıyla partisinden ayrıldığını, ancak başka bir partiye katılmayı düşünmediğini ifade etti. Başbakan Scholz, 15 Ocak 2025'te Federal Meclis'ten güven oyu talep edeceğini açıklamıştı. Bu durum, Hür Demokrat Parti'nin tüm bakanlarını hükümetten geri çekmeye karar vermesiyle sonuçlandı, böylece koalisyon fiilen dağılmış oldu.

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