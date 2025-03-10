Almanya'da Yeşiller, CDU/CSU ve SPD'nin Savunma Paketini Desteklemeyeceğini Açıkladı

Almanya'da Koalisyon Görüşmeleri Sırasında Kritik Gelişme

Almanya'nın Yeşiller Partisi, genel seçimlerin ardından yeni hükümeti kurmak için koalisyon müzakerelerine başlayan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile birlikte hazırlanan savunma ve yatırım paketine onay vermeyeceklerini duyurdu.

Kritik Açıklamalar

Yeşiller Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Katharina Dröge, Berlin'de yaptığı basın toplantısında, CDU/CSU ve SPD'nin oluşturduğu paketle ilgili olarak Mecliste yapılacak oylama hakkında parti içindeki görüşmeleri değerlendirdiklerini belirtti. Dröge, anayasa değişiklikleri gerektiren bu yasaya onay verilmemesi çağrısında bulundu.

Yeşillerin Eş Genel Başkanı Franziska Brantner ise, partisinin, CDU/CSU ve SPD'nin seçim vaatlerini finanse etmeye istekli olmadığını vurguladı.

Partilerin Beklentileri

SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, Yeşiller’in endişelerini dikkate aldığını ifade etti. Klingbeil, akşam saatlerinde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz ile Yeşiller yöneticileri arasında bir görüşme yapılacağını ve paketin Meclisten geçmesi adına umudunu koruduğunu belirtti.

Paketin İçeriği ve Anayasa Değişikliği

CDU/CSU ve SPD, daha yüksek savunma harcamaları ile altyapı yatırımları için bir 500 milyar avroluk fon kurulmasını amaçlıyor. Ancak bu hedefe ulaşmak için anayasanın ilgili maddesinin değiştirilmesi gerekiyor. Mecliste, CDU/CSU ve SPD’nin anayasa maddesini değiştirecek yeterli sandalye sayısına ulaşamaması nedeniyle, Yeşillerin desteğine ihtiyaç duyuluyor.

Görüşmeler ve Gelecek Adımlar

Federal Meclis'te 13 ve 18 Mart tarihlerinde savunma ve yatırım paketine ilişkin görüşmeler yapılacak. Bu görüşmelerin sonucu, Almanya’nın savunma harcamaları ve yatırım stratejileri açısından büyük önem taşıyor.