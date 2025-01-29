Almanya'da Yoksulluk Riski: Her Beş Kişiden Biri Etkileniyor

Almanya'da Yoksulluk Sorunu Büyüyor

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, 2024 verilerine göre her beş kişiden birinin yoksulluk veya sosyal dışlanma riski ile karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Ülkede, 17,6 milyon kişi, geçen yıl bu korkutucu durumla karşılaştı.

Federal İstatistik Ofisi'nin Raporu

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, ülke nüfusunun yüzde 20,9’u üzerinde yoksulluk veya toplumsal dışlanma riski taşıyor. 2017 yılında, aynı risk ile karşılaşan nüfus, 15,5 milyon kişi yani yüzde 19 olarak kaydedilmişti.

Yoksulluk Kriterleri ve Belirlemeleri

Destatis’e göre, bir kişinin yoksulluk veya sosyal dışlanma riskinin altında sayılması için üç ana kriter bulunmaktadır: Yoksulluk seviyesinin altında gelir, maddi yoksunluk ve çok düşük iş yoğunluğuna sahip hanelerde yaşamak. Bu kriterlerden en az birini taşıyanlar risk altında kabul edilmektedir.

Yoksulluk Sınırının Altında Yaşayanlar

Almanya'da 2024 gayrisafi milli hasılası (GSMH) 5.5 trilyon avro olarak tahmin ediliyor. Geçen yıl, nüfusun yaklaşık yüzde 15,5’i yani 13,1 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır.

Yoksulluk Riski Eşiği ve Etkileri

Avrupa Birliği (AB) kriterlerine göre, genel nüfusun toplam gelirinin <%60’ını geçmeyen gelirler ile yaşayan bireyler yoksulluk riski altında kabul edilmektedir. Örneğin, 2024’te Almanya’da yalnız bir kişi için yoksulluk riski eşiği aylık 1.378 avro, iki yetişkin ve 14 yaşından küçük iki çocuk için ise 2.893 avro olarak belirlenmiştir.

Büyük Şehirlerde Artan Yoksulluk

2024’te beş milyon kişi ciddi maddi ve sosyal yoksunluktan etkilendi. Mali kaynak kıtlığı, yoksulluk sınırında yaşamaya çalışanların kiralarını, ev kredilerini ödemekte, evlerini yeterince ısıtmakta veya tatil masraflarını karşılamakta zorluk çekmelerine neden olmaktadır. Uzmanlar, Almanya’daki büyük şehirlerdeki yükselen ev fiyatları ve kiraların, insanları daha fazla yoksulluğa ittiğini vurguluyor.