Almanya'daki Havalimanlarında Teknik Arızalar Yolcuları Zor Duruma Soktu

Teknik Arızalar Yolcu Akışını Olumsuz Etkiledi

Almanya genelindeki havalimanlarında yaşanan teknik arızalar, yolcular için büyük sıkıntılara sebep oldu. Bild gazetesinin Federal Polis'e dayandırdığı bilgilere göre, havalimanlarındaki bilgisayar sistemlerinin çökmesi, işlemlerin manuel olarak yapılmasına yol açtı. Bu durum ise uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Sistemin Çökme Nedenleri Araştırılıyor

Havalimanlarındaki sistem çöküşünün gerekçesi ise henüz bilinmiyor. Ancak, yetkililerin hızlı bir şekilde arızayı gidermek için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Uzun Kuyruklar ve Giriş Kısıtlamaları

WDR televizyonunun yayımladığı haberlerde, Düsseldorf Havalimanı'ndaki güvenlik alanlarında da uzun kuyrukların oluştuğu belirtildi. Özellikle Schengen ülkelerinden olmayan yolcuların girişinin şu an için mümkün olmadığını vurguladı.