DOLAR
35,37 -0,12%
EURO
36,42 -0,16%
ALTIN
3.003,7 0,57%
BITCOIN
3.468.941,11 -0,72%

Almanya'daki Havalimanlarında Teknik Arızalar Yolcuları Zor Duruma Soktu

Almanya'daki havalimanlarında yaşanan teknik arızalar nedeniyle yolcular uzun kuyruklar ve işlemlerde zorluklarla karşılaşıyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 18:39
Almanya'daki Havalimanlarında Teknik Arızalar Yolcuları Zor Duruma Soktu

Teknik Arızalar Yolcu Akışını Olumsuz Etkiledi

Almanya genelindeki havalimanlarında yaşanan teknik arızalar, yolcular için büyük sıkıntılara sebep oldu. Bild gazetesinin Federal Polis'e dayandırdığı bilgilere göre, havalimanlarındaki bilgisayar sistemlerinin çökmesi, işlemlerin manuel olarak yapılmasına yol açtı. Bu durum ise uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Sistemin Çökme Nedenleri Araştırılıyor

Havalimanlarındaki sistem çöküşünün gerekçesi ise henüz bilinmiyor. Ancak, yetkililerin hızlı bir şekilde arızayı gidermek için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Uzun Kuyruklar ve Giriş Kısıtlamaları

WDR televizyonunun yayımladığı haberlerde, Düsseldorf Havalimanı'ndaki güvenlik alanlarında da uzun kuyrukların oluştuğu belirtildi. Özellikle Schengen ülkelerinden olmayan yolcuların girişinin şu an için mümkün olmadığını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Yol Kenarında Ölü Bulunan Çocuğun Ailesi Tutuklandı
2
İskoçya'da 2017'den Bu Yana 1501 Bebek Uyuşturucu Bağımlısı Olarak Doğdu
3
Antalya DOB, Yeni Yılı "Tosca" ile Başlatıyor
4
Adalet Bakanı Tunç, İzmir'de Yeni Projeleri Tanıttı
5
İliç'teki Altın Madeni Heyelanında 43 Sanığa İddianame: Cezalar Yolda
6
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistinliyi Yaraladı
7
Çankırı'da 'Vatan Millet Aşkına Buluşması' Gerçekleşti

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!