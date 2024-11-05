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Almanya'daki Koalisyon Krizi: Erken Seçim İhtimali

Almanya'daki koalisyon hükümetinin içindeki anlaşmazlıklar, erken seçim tartışmalarını gündeme getiriyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 14:39
Almanya'daki Koalisyon Krizi: Erken Seçim İhtimali

Almanya’da Koalisyon Krizi Derinleşiyor

Almanya'da hükümetin koalisyon ortakları arasında yaşanan anlaşmazlıklar, erken seçim tartışmalarını doğurmakta. İklim hedefleri, eyalet seçimlerindeki başarısızlıklar ve ekonomik zorluklar, koalisyonun geleceğini tehdit ediyor. Koalisyon Ortakları Arasındaki Tartışmalar

Koalisyonu oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında süregelen anlaşmazlık, yaklaşan seçimler öncesi hükümeti bir krizle karşı karşıya getirmiş durumda. Özellikle FDP'nin ekonomi ve sanayi politikalarındaki tutumu, taraflar arasında büyük bir bölünmeye sebep oldu.

Başbakan Olaf Scholz, krizi yönetebilmek adına Maliye Bakanı Christian Lindner ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile görüşmeler yaparak süreci toparlamaya çalıştı. 15 Kasım'da gerçekleşecek bütçe onay sürecinin öncesinde tarafların bir çözüm bulması elzem görünüyor.

Koalisyon Programındaki Zorluklar

2025 bütçesi, ikinci emeklilik paketi ve "Büyüme Girişimi - Almanya için Yeni Ekonomik Dinamikler" gibi konularda yaşanan anlaşmazlıklar, koalisyon ortakları arasında ciddi sorunlara yol açtı. Lindner ile Habeck'in sunduğu ayrı çözümler, koalisyon içinde derin bir çatlak olduğunu gözler önüne seriyor.

Anket sonuçları, halkın hükümete olan güveninin azaldığını gösteriyor. Örneğin, ARD tarafından yapılan son “DeutschlandTrend” anketine göre, katılımcıların %85'i hükümetten memnun olmadığını belirtirken, %54'ü de erken seçim talep ediyor.

Mümkün Senaryolar

Koalisyonun anlaşma sağlaması halinde mevcut yapının devam edeceği konuşulmakta; fakat anlaşma sağlanamaması durumunda hükümetin dağılması ve erken seçimlerin gündeme gelmesi muhtemel. Bu süreçte Başbakan Scholz, koalisyonun bir parçası olan bir partinin ayrılması durumunda yeni bir hükümet için mecliste çoğunluk sağlama çabalarına girebilir.

Bunun yanı sıra azınlık hükümeti kurma ya da milletvekillerinin güvensizlik oylamasına gitmesi de olası senaryolar arasında. Ancak bu seçeneklerin de zorlukları ve riskleri olduğu aşikar. En gerçekçi çözüm ise Başbakan Scholz'un meclisten güven oyu talep etmesi olarak görünmekte. Bu durumda başarı sağlarsa hükümet yoluna devam edecek, aksi takdirde erken seçim kaçınılmaz olacak.

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