Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Almanya'daki NATO Uçuş Üssünde Güvenlik Seviyesi Düşürüldü

Geilenkirchen'deki NATO üssünde güvenlik seviyesi, istihbarat bilgisine dayanarak yeniden düşürüldü.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 17:59
Almanya'daki NATO Uçuş Üssünde Güvenlik Seviyesi Düşürüldü

Güvenlik Seviyesinde Düşüş

Almanya'nın Geilenkirchen kentinde bulunan NATO hava üssünde, "potansiyel tehdit" olarak değerlendirilen istihbarat bilgileri nedeniyle yükseltilen güvenlik seviyesi yeniden düşürüldü.

NATO AWACS Açıklama Yaptı

NATO'nun Havadan Uyarı ve Kontrol Sistemi (AWACS), sosyal medya platformu X üzerinden, güvenlik seviyesinin "Bravo+" düzeyine geri döndüğünü bildirdi. Alınan önlemler ile birlikte, kuruluş ve personel için olası risklerin en aza indirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Halkla İlişkiler Sorumlusundan Açıklama

Geilenkirchen üssünün Halkla İlişkiler Sorumlusu Christian Brett, sabah saatlerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik seviyesinin sürekli olarak değerlendirildiğini ve riskin detayları hakkında bilgi vermek istemediğini ifade etti.

Alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde, personelin evlerine gönderildiği, ancak hava trafiğinin devam ettiği vurgulandı.

NATO AWACS'ın Rolü

NATO AWACS, müttefik hava sahasını korumak amacıyla geniş gözetleme yeteneklerine sahip bir sistemdir ve bu suretle "gökyüzündeki gözler" olarak görev yapmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!