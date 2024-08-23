Almanya'daki NATO Uçuş Üssünde Güvenlik Seviyesi Düşürüldü

Güvenlik Seviyesinde Düşüş

Almanya'nın Geilenkirchen kentinde bulunan NATO hava üssünde, "potansiyel tehdit" olarak değerlendirilen istihbarat bilgileri nedeniyle yükseltilen güvenlik seviyesi yeniden düşürüldü.

NATO AWACS Açıklama Yaptı

NATO'nun Havadan Uyarı ve Kontrol Sistemi (AWACS), sosyal medya platformu X üzerinden, güvenlik seviyesinin "Bravo+" düzeyine geri döndüğünü bildirdi. Alınan önlemler ile birlikte, kuruluş ve personel için olası risklerin en aza indirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Halkla İlişkiler Sorumlusundan Açıklama

Geilenkirchen üssünün Halkla İlişkiler Sorumlusu Christian Brett, sabah saatlerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik seviyesinin sürekli olarak değerlendirildiğini ve riskin detayları hakkında bilgi vermek istemediğini ifade etti.

Alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde, personelin evlerine gönderildiği, ancak hava trafiğinin devam ettiği vurgulandı.

NATO AWACS'ın Rolü

NATO AWACS, müttefik hava sahasını korumak amacıyla geniş gözetleme yeteneklerine sahip bir sistemdir ve bu suretle "gökyüzündeki gözler" olarak görev yapmaktadır.