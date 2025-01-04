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Almanya'daki Noel Pazarı Saldırganı Taleb al-Abdulmohsen'in Önceki Soruşturmaları Ortaya Çıktı

Almanya'daki Noel pazarı saldırısının faili Taleb al-Abdulmohsen'in 7 farklı soruşturmada adı geçtiği belirlendi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 22:27
Almanya'daki Noel Pazarı Saldırganı Taleb al-Abdulmohsen'in Önceki Soruşturmaları Ortaya Çıktı

Almanya'nın Magdeburg kentinde 20 Aralık 2024'te gerçekleştirilen ve 5 kişinin ölümüne yol açan Noel pazarı saldırısının faili Taleb al-Abdulmohsen'in isminin, Nisan 2023 ile Ekim 2024 arasında 7 farklı soruşturmada yer aldığı ortaya çıktı. Saldırı sonrasında yakalanarak tutuklanan Abdulmohsen, önceden de Alman makamları tarafından biliniyordu.

Alman medyasında yer alan bilgilere göre, 7 soruşturmadan 5’inde Abdulmohsen şikayetçi, 2’sinde ise suçlanan kişi oldu. 1 Aralık 2023 tarihinde social medya platformu X üzerinden Suudi Arabistan'dan gelen sığınmacılara yönelik eleştirileri ve tehdit içerikli paylaşımları nedeniyle polis tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bir diğer soruşturmada ise Abdulmohsen, avukatlık yaptığı davada müvekkilinin ailesini ve çalışanlarını tehdit etmekle suçlandı. Bu kapsamda polis, Abdulmohsen ile risk değerlendirme görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmenin amacı ise potansiyel suçlunun izlenmekte olduğu ve belirli davranışlardan kaçınması gerektiği konusundaki uyarılardı.

Bahsedilen haberde, Abdulmohsen’in iftira, harici bir belleğin çalınması ve mülteci derneği çalışanlarına yönelik cinsel taciz gibi suçlamalarla da şikayette bulunduğu belirtildi. Ayrıca, 2020 yılından bu yana Bernburg kentindeki bir hastanede bağımlılık hastası suçluların bakımından sorumlu olan Abdulmohsen’in çalıştığı hastanede, polisle işveren arasında bilgi paylaşımında bulunulmadığı ifade edildi.

Magdeburg’daki Noel pazarı saldırısında 5 kişinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra 200'den fazla kişi de yaralandı. Saldırının ardından, Suudi Arabistan doğumlu doktor Taleb al-Abdulmohsen 22 Aralık’ta tutuklandı.

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