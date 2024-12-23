Almanya'daki Noel Pazarı Saldırısı Sonrası Yabancılara Yönelik Saldırılarda Artış

Magdeburg'da Yabancılara Yönelik Saldırılar Artıyor
Almanya'nın Magdeburg kentinde, 20 Aralık'ta gerçekleşen Noel pazarına araçla düzenlenen saldırının ardından, şehirdeki yabancılara yönelik saldırılarda endişe verici bir artış gözlemlendi.
Saldırıların Ardından Düşmanca Atmosfer
Şiddet Önleme Danışma Merkezi (SALAM) ve Saksonya-Anhaltlı Göçmen Örgütleri (Lamsa) tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından şehirde 'yabancı görünümlü' bireylere karşı aşağılama ve saldırı vakalarının önemli ölçüde arttığı belirtildi. Açıklamada, bu olayların ardından kentte göçmen kökenlilere karşı son derece düşmanca bir atmosferin oluştuğu ifade edildi.
Anlık Saldırılar ve Tacizler
Açıklamada, birçok yerde sözlü ve fiziksel saldırıların yaşandığı kaydedildi. Müslüman olarak sınıflandırılan göçmenlerin, 'terörist', 'suçlu' ve 'serseri' gibi hakaretlere maruz kaldığı, üzerlerine tükürüldüğü ve tartaklandığı bildirildi.
Aşırı Sağcıların Tacizleri
Özellikle pazar günü, aşırı sağcı grupların Magdeburg'da çok sayıda göçmeni kovaladığı, çalışanlara ve dernek üyelerine yönelik saldırılar, tehditler ve hakaretler gerçekleştirdiği aktarıldı.
Olayın Detayları
Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentindeki Noel pazarına 20 Aralık'ta gerçekleştirilen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştır. Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib A.'nın İslam karşıtı, aşırı sağ ve siyonizm destekçisi olduğu tespit edilmiştir.