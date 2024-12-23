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Almanya'daki Noel Pazarı Saldırısı Sonrası Yabancılara Yönelik Saldırılarda Artış

Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlenen saldırı sonrası yabancılara yönelik şiddet olaylarında kayda değer bir artış yaşandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 15:19
Almanya'daki Noel Pazarı Saldırısı Sonrası Yabancılara Yönelik Saldırılarda Artış

Magdeburg'da Yabancılara Yönelik Saldırılar Artıyor

Almanya'nın Magdeburg kentinde, 20 Aralık'ta gerçekleşen Noel pazarına araçla düzenlenen saldırının ardından, şehirdeki yabancılara yönelik saldırılarda endişe verici bir artış gözlemlendi.

Saldırıların Ardından Düşmanca Atmosfer

Şiddet Önleme Danışma Merkezi (SALAM) ve Saksonya-Anhaltlı Göçmen Örgütleri (Lamsa) tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından şehirde 'yabancı görünümlü' bireylere karşı aşağılama ve saldırı vakalarının önemli ölçüde arttığı belirtildi. Açıklamada, bu olayların ardından kentte göçmen kökenlilere karşı son derece düşmanca bir atmosferin oluştuğu ifade edildi.

Anlık Saldırılar ve Tacizler

Açıklamada, birçok yerde sözlü ve fiziksel saldırıların yaşandığı kaydedildi. Müslüman olarak sınıflandırılan göçmenlerin, 'terörist', 'suçlu' ve 'serseri' gibi hakaretlere maruz kaldığı, üzerlerine tükürüldüğü ve tartaklandığı bildirildi.

Aşırı Sağcıların Tacizleri

Özellikle pazar günü, aşırı sağcı grupların Magdeburg'da çok sayıda göçmeni kovaladığı, çalışanlara ve dernek üyelerine yönelik saldırılar, tehditler ve hakaretler gerçekleştirdiği aktarıldı.

Olayın Detayları

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentindeki Noel pazarına 20 Aralık'ta gerçekleştirilen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştır. Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib A.'nın İslam karşıtı, aşırı sağ ve siyonizm destekçisi olduğu tespit edilmiştir.

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