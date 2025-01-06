Almanya'daki Noel Pazarı Saldırısında Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi

Almanya'daki Noel Pazarı Saldırısında Son Durum

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta gerçekleşen Noel pazarına yönelik araçla saldırının ardından, ölü sayısının 6'ya çıktığı bildirildi. Alman Haber Ajansı DPA tarafından aktarılan habere göre, olayda yaralı olarak hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölüm Sayısı Ve Yaralanmalar

Daha önceki raporlar, saldırıda aralarında 9 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 200'den fazla kişinin yaralandığını göstermekteydi. Bu trajik olay, toplumda derin bir üzüntü yaratırken, güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçmesini sağladı.

Saldırıyla İlgili Gelişmeler

Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Taleb al-Abdulmohsen, 22 Aralık'ta tutuklanmıştı. Saldırıya yönelik soruşturma ise halen devam ediyor.

Almanya'da güvenlik güçleri, bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına önleyici tedbirleri artırmayı hedefliyor.