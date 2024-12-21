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Almanya'daki Noel Pazarı Saldırısının Şüphelisi Aşırı Sağcı İslam Karşıtı

Magdeburg'daki Noel pazarına saldıran Talib A., aşırı sağcı ve İslam karşıtı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 11:50
Almanya'daki Noel Pazarı Saldırısının Şüphelisi Aşırı Sağcı İslam Karşıtı

Almanya Noel Pazarı Saldırısı: Şüpheli ve Tehditkar Paylaşımlar

Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına aracıyla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden iki kişi ve yaralanan 60 kişiden fazlasının ardından, şüpheli olan Suudi Arabistan doğumlu Dr. Talib A. gözaltına alındı. Saldırının ardındaki motivasyonların sorgulanması, Talib A.'nın ideolojik duruşunu ön plana çıkarıyor.

Profil ve Sosyal Medya Paylaşımları

Alman basınının haberine göre, 50 yaşındaki Talib A. 2006 yılından bu yana Almanya'da yaşamaktadır. Süresiz oturum izni bulunan şüpheli, Bernburg'da hekim olarak çalışmaktadır. Sosyal medya hesaplarında, Almanya'da İslam’ın yükselişine dair endişeler taşıdığına dair paylaşımlar yaptığı dikkat çekti.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine destek veren paylaşımlar yapan Talib A., aynı zamanda kısmen Türkiye topraklarını da kapsayan bir büyük İsrail haritasını takipçileriyle paylaştı.

Tehditler ve Şiddet İçerikli Mesajlar

Şüphelinin X platformundaki profilinde, bir tüfek görünüyor ve Almanya içindeki sığınmacıları avlamakla suçladığı mesajlar yer alıyor. Aralık 2023’te yaptığı paylaşımda Alman devletini, Suudi Arabistanlı mültecilere zulmetmekle suçlayarak "intikamın yüzde 100 geleceğini" ifade etti.

Ayrıca, şüpheli Mayıs 2023'te "Cidden bu yıl ölmeyi bekliyorum. Ne pahasına olursa olsun adaleti sağlayacağım" şeklinde tehditkar ifadelerde bulunmuştur.

Ideolojik Anlayış ve İzlenimler

Alman basını, Talib A.'nın Hristiyanlara ve Müslümanlara yönelik hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarına da yer vererek, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını övdüğünü ve Suudi Arabistan'a iade edilmesi talep edilmesine rağmen geri gönderilmediğini belirtti.

Bu olay, aşırı sağ ideolojinin Avrupa'daki yansımalarını ve toplum üzerinde oluşturduğu tehditleri bir kez daha gözler önüne serdi.

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