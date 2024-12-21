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Almanya'daki Noel Pazarı Saldırısının Şüphelisi İslam Karşıtı Varlığıyla Dikkat Çekti

Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarı saldırısının şüphelisi Talib A, İslam karşıtı görüşleriyle dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 14:52
Almanya'daki Noel Pazarı Saldırısının Şüphelisi İslam Karşıtı Varlığıyla Dikkat Çekti

Magdeburg'daki Noel Pazarı Saldırısının Ardındaki Şok Edici Detaylar

Almanya'nın Magdeburg kentinde gerçekleştirilen Noel pazarı saldırısında, dört kişi hayatını kaybederken, 200'den fazla kişi de yaralandı. Saldırının ardından gözaltına alınan baş şüpheli Talib A'nın, aşırı sağcı ve İslam karşıtı görüşleriyle dikkat çektiği belirlendi.

Şüphelinin Arka Planı

50 yaşındaki Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib A, 2006 yılından bu yana Almanya'da yaşıyor ve süresiz oturum iznine sahip. Bernburg kentinde hekim olarak çalışan şüpheli, sosyal medya hesaplarında Almanya'da İslam'ın yükselişi konusunda kaygı duyduğunu gösteren paylaşımlar yapmış.

Ayrıca, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin destekçisi olarak bilinen Talib A, siyonizmi destekleyici içerikli paylaşımlar da yapmış. Kısmen Türkiye topraklarını kapsayan sözde büyük İsrail haritasını sosyal medya hesabında paylaşması dikkat çekti.

Sosyal Medya Üzerinden Yaptığı Tehditler

Talib A'nın X (eski Twitter) hesabında yaptığı paylaşımlarda, Almanya'daki Müslüman mültecilere karşı duyduğu öfkeyi açıkça dile getirdiği görülüyor. 'Hayatıma mal olsa bile intikam yüzde 100 gelecektir' ifadeleriyle tehditlerde bulunduğu belirtiliyor.

Aralık 2023'te yaptığı paylaşımlarda, 'Almanya savaşı seçerse, biz de savaşırız' tehdidi dikkat çekti. Ayrıca, Hristiyanlara ve Müslümanlara yönelik hakaret içerikli mesajlar da paylaştığı tespit edildi.

İsrail'e Destek ve Aşırı Sağcı Paylaşımlar

Sözde büyük İsrail projesine destek veren Talib A, hedef aldığı paylaşımlarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya övgüler yağdırmış ve Gazze'deki insanlık suçları konusunda açıkça takdirini dile getirmiştir. Merkel'in mülteci politikalarını hedef alarak nefret dolu sözler içeren paylaşımlar yapması, Almanya'daki aşırı sağcı gruplara olan desteğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Alman medyası, Talib A'nın, antisemitik ve ırkçı söylemleriyle dolu bir sosyal medya hesabına sahip olduğunu ve bu hesabın birçok aşırı sağcı figür tarafından takip edildiğini bildiriyor.

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