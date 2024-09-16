Almanya'daki Patlama Olayında Bir Temizlik Görevlisi Yaralandı

Köln'de Patlama: Temizlik Görevlisi Yaralandı

Almanya'nın Köln kentinde bir Türk'e ait eğlence mekanının bulunduğu binanın girişinde meydana gelen patlamada, temizlik görevlisinin yaralandığı bildirildi. Olay, Hohenzollernring Caddesi'nde saat 06.00 sularında gerçekleşti.

Güvenlik Kamerasına Yansıyan Anlar

Güvenlik kamera görüntülerine göre, patlama öncesinde bir kişi binanın girişine poşet içinde bir kutu bırakıp hızla uzaklaşıyor. Ardından bu noktada patlama gerçekleşiyor.

Olayı Yalnızca Duyduk

Eğlence mekanının müdürü Hamid Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde polis tarafından bilgilendirildiklerini ve patlamanın meydana geldiğini öğrenince olay yerine geldiklerini belirtti. Nuri, "Geldiğimizde binanın önünde polis, itfaiye ve ambulans vardı. Polis hala tam olarak ne olduğunu araştırıyor. Biz de bilgi bekliyoruz," dedi.

Soruşturmalar Devam Ediyor

Patlama sonucu binanın girişindeki tavan döşemeleri çökerken, camların da kırıldığı öğrenildi. Polis, patlamanın sebebine dair henüz bir açıklama yapmadı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.