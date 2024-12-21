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Almanya'daki Sığınmacı Yurdunda Kundaklama Şüphesiyle Yangın: Bir Yaralı

Almanya'nın Saksonya eyaletinde sığınmacı yurduna yönelik kundaklama şüphesiyle çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 13:33
Almanya'daki Sığınmacı Yurdunda Kundaklama Şüphesiyle Yangın: Bir Yaralı

Yangın Almanya'daki Sığınmacı Yurdunu Vurdu

Almanya'nın Saksonya eyaletine bağlı Jahnsdorf beldesindeki bir sığınmacı yurtında kundaklama şüphesiyle çıkan yangında bir kişi hafif yaralandı.

Polis sözcüsü, yangının sığınmacıların yaşadığı yurtta meydana geldiğini açıkladı. Yangından etkilenen kişinin durumu hakkında verilen bilgilerde hafif yaralandığı belirtildi. Kundaklama şüphesiyle ilgili bir zanlının gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, şüpheli hakkında sağcı ya da yabancı düşmanı bir geçmişe dair herhangi bir kanıt olmadığına dikkat çekildi. 60'dan fazla itfaiyecinin 2,5 saat süren mücadele sonucu yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Alevlerin diğer yerleşim birimlerine sıçraması önlenmiş olsa da, yangın sonucunda yurdun kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

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