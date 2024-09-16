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Almanya'daki Yangında İki Türk Vatandaşının Hayatını Kaybetmesi Üzerine Açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Almanya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 19:46
Almanya'daki Yangında İki Türk Vatandaşının Hayatını Kaybetmesi Üzerine Açıklama

Yangında Hayatını Kaybeden İki Türk Vatandaşı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Almanya'nın Eberswalde şehrinde gerçekleşen yangında iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamaların Detayları

Sırakaya, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı diledi. Yangında eşini ve çocuğunu kaybeden Eyüp Çoban ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Sırakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da taziye dileklerini paylaştığını ifade etti.

Güvenlik ve Kamuoyu Bilgilendirmesi

Sırakaya, Türk vatandaşlarının can ve mal güvenliklerinin sağlanması konusunda Alman hükümeti ve güvenlik yetkililerinin sorumluluklarını hatırlattı. Bu olayla ilgili tüm detayların en kısa sürede kamuoyuna açıklanmasını beklediklerini vurguladı.

Yurt dışındaki Türk toplumunun acılarının her zaman taze olduğunu belirten Sırakaya, ırkçı ve düşmanlık temelli olaylarla ilgili hassasiyetle yaklaştıklarını ifade etti.

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