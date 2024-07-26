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Almanya'dan Belarus'a Sert Tepki: İdam Cezasına Karşı Çıkılıyor

Almanya, Belarus'ta idama mahkum edilen vatandaşının hakları için mücadele ediyor. Dışişleri Bakanı Baerbock, durumu eleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 17:14
Almanya'dan Belarus'a Sert Tepki: İdam Cezasına Karşı Çıkılıyor

Almanya, Belarus'taki İdam Cezasına Tepki Gösterdi

Almanya, Belarus'ta terör suçlamasıyla idama mahkum edilen kendi vatandaşı Rico Krieger ile ilgili tutumunu sert bir dille eleştirdi.

Bakan Baerbock'tan Açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Hamburg'a yaptığı ziyareti öncesinde gazetecilere verdiği demeçte, "Belarus rejiminin bir Alman vatandaşını televizyonda teşhir etmesi kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Konsolosluk Desteği ve Hakların Korunması

Bakan Baerbock, Alman Büyükelçiliği ve kendi bakanlıklarının durumu yakından takip ettiğini belirterek, "Aynı zamanda ona mümkün olan en iyi konsolosluk desteğini sağlıyoruz. Bu kişinin haklarının korunmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Avrupa'da Ölüm Cezasına Dikkat Çekti

Baerbock, Avrupa'nın birçok ülkesinde ölüm cezasının kaldırıldığını hatırlatarak, "Alman vatandaşlarına mümkün olan en iyi desteği sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Rico Krieger'in Durumu

2023 yılında Belarus'ta tutuklanan Alman vatandaşı Rico Krieger, terörizm ve radikal grup üyeliği suçlamalarıyla yargılandı ve idam cezasıyla karşı karşıya kaldı. Alman medyası, Krieger'in Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenkodan merhamet istemesine ve Alman hükümetinin yardım etmediğine dair eleştirilerini içeren bir video yayımladığını bildirdi.

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