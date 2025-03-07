Almanya'dan Bosna Hersek'e Destek: Egemenlik ve Toprak Bütünlüğü Vurgusu

Almanya, Bosna Hersek'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 15:04
Almanya'dan Bosna Hersek'e Destek: Egemenlik ve Toprak Bütünlüğü Vurgusu

Almanya, Bosna Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması için çağrı yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Federal Basın Merkezi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) yaşanan son gelişmelere dikkat çekerek, "Tüm iç ve dış siyasi aktörlere Bosna Hersek devletinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fischer, Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclisi tarafından kabul edilen yasaların, ülkenin anayasal düzenine yönelik büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Bu yasaların, polis ve yargı makamlarının yetki alanlarını kapsamlı şekilde ortadan kaldırdığını ve sivil toplum aktörlerine yönelik saldırıların yerel halkın güvenliğini tehlikeye atacağına dikkat çekti.

Almanya Dışişleri, Bosna Hersek'in uluslararası ortaklarına güvenebileceğinin altını çizerken, Dayton Barış Anlaşması çerçevesinde barış ve istikrarın garanti altına alınmasının gerektiğini vurguladı. Fischer, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisinin de Dayton Barış Anlaşması'nın gerektirdiği şekilde görevlerini yerine getirmesi gerektiğinin önemine dikkat çekti.

Sırp Cumhuriyeti'nde Anayasa'ya Aykırı Uygulamalar

Geçtiğimiz hafta, NSRS’de yapılan oylamada, Bosna Hersek Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi ile Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı'nın (SIPA) Sırp Cumhuriyeti'ndeki faaliyetleri yasaklandı. Yasa dışı olarak kabul edilen kararları imzalayan RS Başkanı Milorad Dodik, bu yasaların uygulanacağına ve mahkeme çağrılarına yanıt vermeyeceğine dair açıklamalarda bulundu.

Ulusal medyada yer alan bilgilere göre, Dodik'in, RS’de faaliyetleri durdurulacak kurumlardaki Bosnalı Sırpların işten ayrılma zorunluluğu getirerek tehditte bulunduğu ve bu durumun "panik oluşturma" amacı taşıdığı iddia edildi. Dodik'e ait bu kararlar, Bosna Hersek Mahkemesi'nin, ‘Yüksek Temsilcilik Ofisi kararlarına saygı duymamak' suçundan 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermesinin ardından alınmıştı.

Bu gelişmeler, hem yerel hem de uluslararası alanda birçok devlet adamı, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve gazeteci tarafından sert bir dille eleştirildi.

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