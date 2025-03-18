Almanya'dan Endişe Verici Açıklama: Gazze'deki Ateşkesin Sona Ermesi

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze'deki ateşkesin İsrail saldırılarıyla sona ermesinin büyük endişe yarattığını belirtti.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 19:21
Almanya'dan Endişe Verici Açıklama: Gazze'deki Ateşkesin Sona Ermesi

Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'deki ateşkesin İsrail'in ağır saldırılarıyla sona ermesinin büyük bir endişe kaynağı olduğunu ifade etti.

Baerbock, başkent Berlin'de, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, mülteci kamplarında yanan çadırların görüntülerinin son derece sarsıcı olduğunu vurguladı. "Kaçan çocuklar ve yerinden edilmiş insanlar asla pazarlık için baskı aracı olarak kullanılmamalı." diyerek durumu eleştirdi.

Uluslararası Hukuka Vurgu

Uluslararası hukukun kendini savunma durumlarında bile orantılılık ilkesini içerdiğine işaret eden Baerbock, "Gazze'deki ateşkesin İsrail'in ağır saldırılarıyla sona ermesi büyük endişe sebebidir." dedi.

Baerbock, çatışmaların yeniden başlamasıyla birlikte esirlerin kaderinin ve Orta Doğu halklarının geleceğinin bir kez daha belirsiz hale geldiğini belirtti. "Acı ve daha fazla acı, her tarafta inanılmaz acılara yol açıyor. Bu nedenle herkesi uluslararası insancıl hukuka uymaya ve görüşmelere geri dönmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Ateşkesin İkinci Aşamasına Çağrı

Bunun için ateşkesin ikinci aşamasına ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik görüşmelerin derhal yeniden başlatılması gerektiğini vurgulayan Baerbock, özellikle ABD'ye bölgedeki nüfuzunu kullanarak etkisini göstermesi çağrısında bulundu.

Baerbock, tüm Orta Doğu'nun güvenliğinin bu durumdan etkilendiğini belirterek, yarın Lübnan'a yapacağı ziyareti de duyurdu.

Ateşkesi Bozan Saldırılar

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'nde şiddetli saldırılara yeniden başladı. 18 Mart sabahı düzenlenen hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk 400'den fazla kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların başlatıldığını duyurdu. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı giderek artan askeri güçle hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise İsrail'in ateşkese dair verdiği sözlere uymadığını ve uluslararası gözlemcilerin önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze'deki Filistin halkı üzerinde soykırım uygulamaya devam ettiğini açıkladı.

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