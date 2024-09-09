Almanya'dan Eygi'nin Ölümüne İlişkin Aydınlatma Çağrısı

Almanya, Aktivist Eygi'nin Ölümü İçin Adalet Talep Ediyor

Almanya, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülmesi üzerine aydınlatma çağrısı yaptı.

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklamaları

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christian Wagner, olayla ilgili yaptığı açıklamada "Bu, aydınlatılması gereken korkunç bir olaydır. Bunun sorumlusu İsrail ordusu ve hükümetidir" dedi.

İsrail Başbakanı'nın Harita Eleştirisi

Wagner, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basın toplantısındaki harita kullanımını eleştirerek, "Bu harita kabul edilemez" şeklinde değerlendirdi.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Alman hükümeti, İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözümün bir çıkış yolu olduğuna dikkat çekti.

Eygi'nin Aktivistliği ve Trajik Ölümü

Ayşenur Ezgi Eygi, Filistin halkının haklarını savunan birçok dayanışma eyleminde aktif olarak yer alıyordu. Eygi, 6 Eylül’de işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen barışçıl bir gösteride başından vurularak ağır yaralandı ve tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetti.

Washington Üniversitesi'nde psikoloji ve Orta Doğu dillerinde çift dal yapan Eygi, Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü olarak barışçıl yöntemlerle Filistinlilere destek vermekteydi.

Öfke ve Tepkiler

Eygi'nin ölümü, hem yerel hem de uluslararası düzeyde öfke ve hesap sorma taleplerine yol açtı. 1998 yılında Antalya'da doğan Eygi, ailesiyle birlikte bir yaşındayken Seattle'a taşınmıştı.

2003’te bir başka insan hakları aktivisti olan Rachel Corrie de benzer bir şekilde yaşamını yitirmişti. Eygi'nin trajik ölümü, sivil toplumun dikkatini yeniden işgal meselelerine çekmiştir.