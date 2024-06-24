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Almanya'dan Gazze için çağrı! İnsani yardım için çatışmalara ara verilmeli...

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'deki çatışmalara ara verilmesi ve insani yardımların ulaştırılması için ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 24.06.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 14:39
Almanya'dan Gazze için çağrı! İnsani yardım için çatışmalara ara verilmeli...

Baerbock, "Gazze'den gelen görüntüler ve kaçırılan esirler yürekleri parçalıyor. Bu yüzden bizim ve ortaklarımız için şimdi sessiz kalmak bir seçenek değil." diyerek, Gazze'de insani bir ateşkese ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Baerbock, esirlerin serbest bırakılması ve Filistinlilerin acılarının son bulması gerektiğini belirterek, "Filistinliler güven içinde yaşarsa, İsrail de güven içinde yaşayabilir. İsrail güvende olduğunda ise Filistinliler de güvende olacaktır." ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL ZİYARETLER VE GERİLİM

Baerbock, Hamas’a ABD Başkanı Joe Biden’ın sunduğu plana onay vermesi çağrısında bulunarak, "Çatışmalara ara verilmesine her zamankinden daha acil ihtiyaç duyuluyor." dedi. Almanya Dışişleri Bakanı ayrıca İsrail ve Filistin'in yanı sıra Lübnan’a da gideceğini belirterek, İsrail’in kuzeyinde Lübnan ile İsrail’i ayıran "mavi hatta" durumun endişe verici olduğunu ifade etti.

GERİLİMİN ARTMA RİSKİ

Bakan Baerbock, gerilimin daha da artmasının "bölgedeki tüm insanlar için felaket olacağını" belirterek, bu yüzden Gazze’de çatışmalara ara verilmesinin önemli olduğunu söyledi.

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