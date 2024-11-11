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Almanya'dan Gazze'ye İnsani Yardım İçin Sınır Kapılarının Açılması Çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'ye insani yardım için tüm sınır kapılarının açılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 00:25
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 00:25
Almanya'dan Gazze'ye İnsani Yardım İçin Sınır Kapılarının Açılması Çağrısı

Almanya'dan Kuvvetli Çağrı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'e yoğun bir şekilde Gazze'ye açılan tüm sınır kapılarının insani yardım için acilen açılması gerektiğini duyurdu. Baerbock, yaklaşan kış mevsiminde gıda, su, ilaç, hijyen ürünleri ve çadırlar gibi temel ihtiyaçların Gazze'deki insanlara ulaşmasının hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

İnsani Koşullar Kriz Boyutunda

Baerbock, son 12 ayda Gazze'ye ulaştırılan yardımın son derece sınırlı olduğunu ifade etti. Gazze'de yaşayan 2 milyondan fazla insanın büyük çoğunluğunun akut beslenme yetersizliği çektiğini ve korkunç şartlar altında yaşadığını vurguladı. "Binlerce çocuk, enkaz arasında ebeveynsiz kalmış bir şekilde acılar içinde bekliyor. Dünyanın başka bir yerinde bu kadar küçük bir alanda bu kadar çok amputasyonlu çocuk bulunmamaktadır," şeklinde konuştu.

Uluslararası Hukuka Vurgu

İsrail'in meşru müdafaa hakkının, uluslararası insancıl hukuk tarafından sınırlandırıldığını hatırlatan Baerbock, insani yardımın her zaman erişilebilir olması gerektiğinin altını çizdi. "Bu durum, insani yardımın bir savaş aracı haline gelmemesi gerektiğini de içerir. Daha önce defalarca verilen sözlerin yerine getirilmediğini görüyoruz," dedi.

Ateşkes Çağrısı

Baerbock, çatışmaların sona ermesi ve ateşkes sağlanması için ciddi adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Ateşkes olmadan ölümlerin durmayacağını ve acıların sona ermeyeceğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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