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Almanya'dan İran'a Sert Tepki: Cemşid Şarmehd İdam Edildi

Almanya, Cemşid Şarmehd'in idamını sert bir şekilde kınadı ve bu durumu insanlık dışı bir uygulama olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 12:16
Almanya'dan İran'a Sert Tepki: Cemşid Şarmehd İdam Edildi

Almanya’nın Tepkisi

Almanya, İran hükümetinin, İran-Alman vatandaşı Cemşid Şarmehd'in idam kararına sert tepki gösterdi. Cemşid Şarmehd, ABD merkezli bir rejim karşıtı örgütün lideri olduğu iddiasıyla ve ülkesindeki terör eylemleriyle suçlandı.

Başbakan Olaf Scholz'un Açıklamaları

Başbakan Olaf Scholz, sosyal medya platformu X aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Cemşid Şarmehd'in İran rejimi tarafından idam edilmesi, mümkün olan en güçlü şekilde kınadığım bir skandaldır. Kendisine yöneltilen suçlamalara karşı mahkemede savunma hakkı dahi verilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Yorumları

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yazılı açıklamasında, Cemşid Şarmehd'in idamını kınadı ve bunu insan hakları ile uluslararası normların ihlali olarak değerlendirdi. Baerbock, "Şarmehd için Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir ekibin Tahran'a gönderilmesi de dahil olmak üzere birçok diplomatik girişimde bulunduk." dedi.

Şarmehd'in İdamının Ardındaki Suçlamalar

Cemşid Şarmehd, 12 Nisan 2008'de Şiraz’da gerçekleşen ve 14 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısı ile bağlantılı olarak ve çeşitli silahlı eylemlerle suçlanıyordu. İran İstihbarat Bakanlığı, Şarmehd'i Temmuz 2020'de yurt dışında yakaladığını açıkladı. Ailesi ise, Şarmehd'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde "kaçırıldığını" belirtti.

Diplomatik Girişimler ve Sonuçları

Almanya, Şarmehd'in idam kararının geri alınması için çağrıda bulunmuş ve sonuç olarak 22 Şubat'ta İran'ın Berlin Büyükelçiliği'ndeki iki çalışanı "istenmeyen kişi" ilan etmiştir.

Baerbock, "Bir Alman vatandaşının idam edilmesi, Tahran üzerinde ağır sonuçlar doğuracaktır.” diyerek bu durumu vurguladı.

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