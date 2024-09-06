Almanya'dan İsrail'e Batı Şeria Uyarısı

Almanya'dan İsrail'e Kritik Uyarı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail hükümetine Batı Şeria'da Gazze'deki gibi bir askeri operasyon gerçekleştirmemesi için çağrıda bulundu. Baerbock, İsrailli mevkidaşı Israël Katz ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, bu tür bir harekâtın İsrail’in güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atacağını vurguladı.

Filistin Yönetiminin Güçlendirilmesi

Baerbock, bazı İsrail hükümeti üyelerinin, Filistin yönetiminin güçlendirilmesinin terörizmi ödüllendirmek anlamına geldiği yönündeki iddialarını eleştirerek, Avrupa Birliği ve Almanya olarak Filistin yönetimi için reform ve güçlendirme çalışmalarında bulunduklarını ifade etti. "Bunu yapıyoruz çünkü Filistin devletine yönelik inandırıcı adımlarla, uzun vadede İsrail’in güvenliğini sağlama ve terörizmle mücadelede başarılı olabileceğimize inanıyoruz," dedi.

Radikal Yerleşimci Eylemlerine Tepki

Baerbock, İsrail’in aşırı sağcı bakanlarının kışkırtıcı açıklamalarına ve Filistin topraklarında yeni yerleşimler inşa etme planlarına da sert tepki gösterdi. "Batı Şeria’daki yerleşim projeleri uluslararası hukuku ihlal etmektedir ve bu durum kesinlikle yasa dışıdır," dedi. Ayrıca, radikal yerleşimcilerin eylemlerine karşı daha güçlü adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

Güven ve İşbirliği İçin İlk Adımlar

İlk önemli adımların, İsrail hükümetinin radikal yerleşimcilerin şiddet eylemlerine karşı kararlı adımlar atmasından geçtiğini belirten Baerbock, "İnsanlara saldıran ve onları evlerinden çıkaran herkes sorumlu tutulmalıdır," ifadelerini kullandı. Baerbock, ayrıca uluslararası güvenin yeniden kazanılması için İsrail’in devam eden yerleşim projelerini durdurması gerektiğini dile getirdi. "Bu dönemde güven her şeyden önce gereklidir ve İsrail'in ortaklarının güvenine ihtiyacı vardır," dedi.