Almanya'dan İsrail'e Gazze Eleştirisi

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Tepki

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanların Gazze'de yeni yerleşim birimleri inşa etme planlarını sert bir şekilde kınadı. Bakanlık sözcüsü Kathrin Deschauer, bu tür açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Provokasyon ve Uluslararası Hukuka Aykırılık

Deschauer, "Gazze Filistinlilere aittir," diyerek, bu planların hem uluslararası hukuka aykırı olduğunu hem de iki devletli çözüm sürecine zarar vereceğini ifade etti. Ayrıca, rehineler için acil ateşkes ihtiyacına da dikkat çekti.

Aşırı Sağcı İsrailli Grubun Etkinliği

Aşırı sağcı İsrailli kişiler, Gazze'deki yeni yerleşim yerleri için bir konferans düzenleyerek buraya birçok İsrailli bakan katıldı. Konferans, Gazze sınırındaki Be’eri yerleşim birimi yakınında, İsrail ordusunun kapalı askeri bölge olarak ilan ettiği alanda gerçekleştirildi.

Konfensda, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Likud Partisi'nin "Gazze Bizimdir, Sonsuza Dek" sloganı ve "Gazze'yi Yeniden Yerleştirmeye Hazırlık" başlığı altında yerleşim çabaları ele alındı.

Sosyal Medyada Yapılan Açıklamalar

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabı üzerinden Gazze'nin Filistinlilerden boşaltılması gerektiğini ve yeni yerleşim birimlerinin kurulmasının mümkün olduğunu kaydetti.