DOLAR
34,95 0,03%
EURO
36,75 -0,03%
ALTIN
2.990,88 -0,47%
BITCOIN
3.633.968,04 -0,81%

Almanya'dan İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Yasa Dışı Yerleşimlere Tepki

Almanya, İsrail'in Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı hukuksuzluk vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 15:41
Almanya'dan İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Yasa Dışı Yerleşimlere Tepki

Almanya'dan Sert Tepki

Almanya, İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararına karşı çıktı. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, yaptığı açıklamada İsrail'in kontrol ettiği bu bölgenin Suriye'ye ait olduğunu vurgulayarak, "İsrail, uluslararası hukuka göre Golan'da işgalci bir güçtür" dedi.

Uluslararası Hukuka Aykırılık

Wagner, İsrail hükümetinin Golan Tepeleri'nde genişletme planına dair, "Sivil nüfusun yerleştirilmesi, işgal hukukuna aykırıdır. Bu, Cenevre Sözleşmesi'nden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla İsrail'i bu niyetinden uzak durmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Yerleşim Planları

İsrail Başbakanlık Ofisi, uluslararası hukuka göre Suriye toprakları sayılan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişleteceğini duyurdu. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Golan'daki İsrailli nüfusu iki katına çıkarma hedefi doğrultusunda yeni bir demografik büyüme teşvik planı hazırladığı bildirildi. 40 milyon şekel (yaklaşık 11,2 milyon dolar) ayrılacağı belirtilen planda, "Golan'ın güçlenmesi, İsrail'in güçlenmesidir" açıklaması dikkat çekti.

İsrail'in Saldırıları ve İşgali

27 Kasım'da Suriye'de şiddetlenen çatışmaların ardından, 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları artmaya başladı. Suriye topraklarındaki Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişleten İsrail ordusu, başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar ilerlemiş durumda.

Golan Tepeleri, 1967'den beri İsrail'in işgali altında bulunmaya devam ederken, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile bu bölgedeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış alanın sınırları belirlenmişti.

İLGİLİ HABERLER

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fethiye'de Barkodlu Atık Toplama Projesi Devam Ediyor
2
Netanyahu'nun Yarınki Duruşması 'Olağanüstü Koşullar' Nedeniyle İptal Edildi
3
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Saygılı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e Güven Mektubunu Sundu
4
Diyarbakır Anneleri, Evlatlarına Kavuşmak İçin Mücadele Ediyor
5
Van'da 'Bağımlılıkla Mücadele Festivali' Coşkuyla Başladı
6
Azerbaycan, Karabağ İmarına 12,9 Milyar Dolar Yatırım Yapıyor
7
Konya'da Trafik Kavgasında Taksici Bıçaklanarak Öldürüldü: 3 Zanlı Gözaltında

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar

Yapı Kredi Promosyonu 79.900 TL'ye Yükseldi!

2025 Yılında İkizler ve Yükselen İkizleri Sürpriz Gelişmeler Bekliyor!

Garanti BBVA, Mobil Uygulamasındaki Yatırım Menüsünü Yeniledi

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?