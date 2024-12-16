Almanya'dan İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Yasa Dışı Yerleşimlere Tepki

Almanya'dan Sert Tepki

Almanya, İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararına karşı çıktı. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, yaptığı açıklamada İsrail'in kontrol ettiği bu bölgenin Suriye'ye ait olduğunu vurgulayarak, "İsrail, uluslararası hukuka göre Golan'da işgalci bir güçtür" dedi.

Uluslararası Hukuka Aykırılık

Wagner, İsrail hükümetinin Golan Tepeleri'nde genişletme planına dair, "Sivil nüfusun yerleştirilmesi, işgal hukukuna aykırıdır. Bu, Cenevre Sözleşmesi'nden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla İsrail'i bu niyetinden uzak durmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Yerleşim Planları

İsrail Başbakanlık Ofisi, uluslararası hukuka göre Suriye toprakları sayılan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişleteceğini duyurdu. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Golan'daki İsrailli nüfusu iki katına çıkarma hedefi doğrultusunda yeni bir demografik büyüme teşvik planı hazırladığı bildirildi. 40 milyon şekel (yaklaşık 11,2 milyon dolar) ayrılacağı belirtilen planda, "Golan'ın güçlenmesi, İsrail'in güçlenmesidir" açıklaması dikkat çekti.

İsrail'in Saldırıları ve İşgali

27 Kasım'da Suriye'de şiddetlenen çatışmaların ardından, 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları artmaya başladı. Suriye topraklarındaki Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişleten İsrail ordusu, başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar ilerlemiş durumda.

Golan Tepeleri, 1967'den beri İsrail'in işgali altında bulunmaya devam ederken, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile bu bölgedeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış alanın sınırları belirlenmişti.