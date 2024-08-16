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Almanya'dan İsrailli Yerleşimcilere Kınama

Almanya, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin düzenlediği şiddeti kınadı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 16:51
Almanya'dan İsrailli Yerleşimcilere Kınama

Almanya'dan Şiddet Açıklaması

Almanya, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Cit köyünde gerçekleşen İsrailli yerleşimcilerin saldırılarını şiddetle kınadı. Bu saldırılarda bir Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve birçok ev ile aracın ateşe verilmesi protesto edildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Alman Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün Batı Şeria'da bir Filistin köyüne saldıran ve yangınlar çıkaran aşırılık yanlısı yerleşimcilerin şiddetini kınıyoruz," ifadelerine yer verdi. Açıklamada ayrıca, bir Filistinlinin öldüğü hatırlatılırken, bu tür şiddet olaylarının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Filistinlilerin Güvenliği

Açıklamada, Filistinlilerin güven içinde yaşama hakkına sahip olduğu belirtilerek, "İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlileri korumak, bu saldırıları durdurmak ve failler hakkında kovuşturma yapmakla yükümlüdür," ifadesi kullanıldı. Ayrıca, bu tür şiddet olaylarının cezasız kalmaması gerektiği vurgulandı.

Artan Gerginlik

Cit köyünde gerçekleştirilen saldırıda, bir Filistinli hayatını kaybederken, bir diğeri ağır yaralanmış ve toplam dört ev ile altı araç ateşe verilmişti. 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırıların ve baskınların arttığı kaydedilmektedir.

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