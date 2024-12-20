Almanya'dan Memleketi Malatya'ya Giderken Trafik Kazası Geçiren Gür Ailesi İki Yaralıyla Kurtuldu

Almanya'dan Malatya'ya dönüş yolunda kaza! Almanya'dan Türkiye'ye gelen Gür ailesi, Ankara'da meydana gelen bir trafik kazasıyla sarsıldı. Yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracının takla atmasına neden oldu.

Alınan bilgilere göre, Almanya'da yaşayan Şevket Gür, eşi, iki çocuğu, kardeşi ve yeğeniyle birlikte Malatya'ya gitmek üzere yola çıktı. Elmadağ yakınlarında gerçekleşen kazada, araç birden kayarak yol kenarına ters şekilde durdu. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı durumdaki Gür'ün kardeşi ve yeğenini Elmadağ Dr. Hulusi Alataş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan, kazadan şans eseri hafif yaralarla kurtulan Gür, emniyet kemeri kullanmalarının sayesinde ailenin durumunun ciddi olmadığını belirtti. AA muhabirine yaptığı açıklamada, "100-110 kilometre hızla gidiyordum. Birden bire araba kaydı. Hafif fren de yaptım ama durduramadım" dedi.

Gür, kazanın ardından yol kenarlarında bariyer olmamasını eleştirerek, "Bariyer olsaydı bu hale düşmezdim" dedi. Olayın olduğu bölgede ayrıca yoğun sis ve buzlanma nedeniyle maddi hasarlı başka kazalar da gerçekleşti.

Bu kaza, sürücülerin dikkatli olmasının ve kış koşullarında önlem almasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Memleketleri Malatya'ya gitmek üzere Almanya'dan yola çıkan Gür ailesinin bulunduğu araç, yoğun sis ve gizli buzlanma olan Ankara'da trafik kazası yaptı.

Memleketleri Malatya'ya gitmek üzere Almanya'dan yola çıkan Gür ailesinin bulunduğu araç, yoğun sis ve gizli buzlanma olan Ankara'da trafik kazası yaptı.