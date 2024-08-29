Almanya'dan Sınır Dışı Kararı: Eski Şii Merkezinin Başkanı Mofatteh

Almanya'da Şii Cemaatine Sınır Dışı Kararı

Almanya'da 24 Temmuz tarihinde yasaklanan Şii cemaatinin önde gelen merkezi olan Hamburg İslam Merkezi'nin eski başkanı Mohammad Hadi Mofatteh için sınır dışı kararı alındığı bildirildi.

Hamburg Eyaleti İçişleri Bakanlığı'nın Bildirimi

Kamu yayın kuruluşu Kuzey Almanya Radyosu (NDR) tarafından yapılan habere göre, Mofatteh'e Hamburg Eyaleti İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen bir mektupta, 14 gün içinde ülkeyi terk etmesi gerektiği vurgulandı. Mektupta, Mofatteh'in Almanya’ya bir daha girmesine veya ülkede kalmasına izin verilmeyeceği belirtiliyor.

Sınır Dışı Etme Süreci

Mofatteh'in, belirtilen süre içerisinde ülkeyi terk etmemesi halinde İran'a sınır dışı edilebileceği de kaydedildi. Mofatteh, "totaliter ideoloji propagandası yapmak", "Hizbullah'ı desteklemek" ve "antisemitizmin yayılmasına katkıda bulunmak" gibi ciddi suçlamalarla kapatılan Hamburg İslam Merkezi’nin lideri olarak biliniyor. Bu merkeze bağlı olarak Almanya genelinde yaklaşık 200 cami bulunduğu tahmin ediliyor.