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Almanya'dan Suriye Geçici Yönetimine Ziyaret

Almanya, yeni Suriye geçici yönetimiyle görüşmek üzere Şam'a bir diplomatik heyet gönderdi. Görüşmelerde önemli konular ele alınacak.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 15:05
Almanya'dan Suriye Geçici Yönetimine Ziyaret

Almanya'dan Suriye Geçici Yönetimine Diplomatik Ziyaret

Almanya, yeni Suriye geçici yönetimi ile ilk doğrudan görüşmeleri gerçekleştirmek amacıyla diplomatik bir heyet gönderdi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Şam'a giden Alman diplomatlar, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) tarafından atanan geçiş hükümeti temsilcileriyle bu akşam bir araya gelecek.

Görüşmelerin Ana Teması

Yapılan açıklamada, görüşmelerde Suriye'de kapsayıcı bir geçiş süreci ve azınlıkların korunması konularının ele alınacağı ifade edildi. Ayrıca, Almanya'nın Şam'daki diplomatik varlığını güçlendirme imkânlarının araştırılacağı belirtildi.

Suriyeli Temsilcilerle Görüşmeler

Alman heyetinin, Suriyeli sivil toplum kuruluşları ve Hristiyan toplulukların temsilcileriyle de görüşmesi planlanıyor. HTŞ ve geçiş hükümetinin faaliyetlerinin, Almanya'nın uluslararası ortaklarıyla değerlendirilmek üzere yakından izlendiği vurgulandı.

Mülteci Destekleri

Almanya, iç savaşın patlak verdiği 2011 yılından bu yana yaklaşık 1 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bu durum, Almanya'nın Suriye'deki insani duruma yönelik yaklaşımını da gözler önüne seriyor.

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Almanya'dan Suriye Geçici Yönetimine Ziyaret

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