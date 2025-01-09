Almanya'dan Trump'ın NATO Çağrısına Sert Yanıt

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Trump'ın NATO üyelerine yönelik savunma harcama önerisini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:54
Almanya'dan Trump'ın NATO Çağrısına Sert Yanıt

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan Trump'a Cevap

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın NATO üyelerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ine çıkarması çağrısına sert tepki gösterdi.

200 Milyar Avro Faturasına Dikkat Çekti

Focus Online'a konuşan Scholz, GSYH'lerinin yüzde 5'inin yılda yaklaşık 200 milyar avro gibi büyük bir miktara tekabül ettiğine dikkati çekerek, bu önerinin uygulanabilirliğine karşı çıktığını ifade etti.

Bütçenin Mevcut Durumu Üzerine Açıklama

Scholz, Almanya bütçesinin şu an 490 milyar avro civarında olduğunu belirterek, "Bu çok büyük bir para. Bu yılda 150 milyar tasarruf yapmanız, ya da 150 milyar borç almanız, ya da her ikisinin bir karışımını yapmanız gerektiği anlamına geliyor" dedi. Bu nedenle, NATO'nun uzun zamandır üzerinde mutabık kaldığı şekilde devam etmenin daha iyi olacağını düşünüyorum.

Güvenlik İçin Artan Harcamalar

Almanya'nın güvenlik için daha fazlasını yapması gerektiğine dair hiçbir şüphesi olmadığını belirten Scholz, kendi iktidarları döneminde 40 milyar avro olan savunma harcamalarını 80 milyar avroya çıkaracaklarını hatırlattı. Ayrıca, "Bunu gelecek için ve uzun vadede güvence altına almamız gerekecek. Bu geçmişe kıyasla gerçekten büyük bir değişim" ifadelerini kullandı.

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