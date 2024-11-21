Almanya'dan UCM'ye Destek: Netanyahu ve Gallant'a Tutuklama Emri Çağrısı

Almanya'da UCM'nin Netanyahu'ya Yönelik Tutuklama Emri Destek Buldu

Almanya'da bazı siyasetçiler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrini destekleyerek, Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatını derhal durdurması çağrısında bulundu.

Siyasetçilerden Sert Tepkiler

Sol Parti Federal Milletvekili Nicole Gohlke, yaptığı açıklamada, "Netanyahu ve Gallant'a yönelik tutuklama emirleri, İsrail'in savaş suçlarının da sonuçları olduğuna dair önemli işaretler. Federal hükümetin, İsrail hükümetinin işlediği savaş suçları gidişatına verdiği öldürücü desteği nihayet durduracağını umuyorum." sözlerini kullandı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Milletvekili Isabel Cademartori ise, "Federal hükümet, uluslararası tutuklama emri kapsamında aranan savaş suçlusu olduğundan şüphelenilen Netanyahu'ya silah sevkiyatını derhal durdurmalı." diyerek durumu ele aldı.

Daha önce Team Todenhöfer Partisi Genel Başkanı Jürgen Todenhöfer da, UCM'nin Netanyahu ve Gallant için verdiği tutuklama kararını haklı bulduğunu belirterek, "Savaş suçları savaş suçlarıdır. Federal hükümet İsrail'e silah sevkiyatını derhal durdurmalı. Savaş suçlularına silah sağlamak suçtur." dedi.

UCM'den Kesin Açıklama

UCM, bugün yaptığı açıklamada, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurdu. Bu gelişme, Almanya'daki siyasi tartışmaların ve uluslararası ilişkilerin seyrini etkilemesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.