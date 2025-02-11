Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze'de Gerçek Barış İçin Çaba İstedi

Almanya, Gazze için Uluslararası Çabaları Teşvik Ediyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail ve ABD'den, Gazze'de "gerçek barış perspektifi" için azami çaba göstermelerini istedi. Baerbock, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Gazze'deki sivil halkın da en kötüsünü yaşadığını" belirtti.

Ateşkesin Önemi Vurgulandı

Baerbock, "Gıda, ilaç ve yeniden inşa artık önemli şeylerdir. Bunun için de ateşkese ihtiyaç var" diyerek, ateşkesin aciliyetine dikkat çekti. Ayrıca, uluslararası hukukun net olduğunu ve "Gazze'den hiçbir sürgün edilme olmamalı" ifadesini kullandı.

Hamas'ın Rolü ve Çözüm Arayışları

Annalena Baerbock, ateşkesin pamuk ipliğine bağlı olduğunu ve Hamas'ın anlaşmayı riske attığını savunarak, "İsrail hükümeti ve ABD (ateşkesin) ikinci aşamasına ve gerçek bir barış perspektifine girmemiz için her şeyi yapmalı" değerlendirmesinde bulundu.