Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Orta Doğu'ya Kritik Mesajlar

Baerbock, iki devletli çözümün kalıcı barış için tek yol olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 11:18
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Orta Doğu'ya Kritik Mesajlar

Baerbock'tan İki Devletli Çözüm Vurgusu

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Orta Doğu'daki önemli ziyaretinden önce dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Baerbock, Filistinlilerin güvenli ve onurlu bir yaşam sürme haklarına sahip olduğunu belirtirken, bu doğrultuda iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin kalıcı barış için tek seçenek olduğunu ifade etti.

Şiddetin Tırmanışına Dikkat Çekti

Baerbock, Batı Şeria'daki artan şiddet riskine de dikkat çekerek, "Yolları yıkmak, su borularını tahrip etmek ve hastanelere erişimi engellemekle terörle mücadele edemezsiniz. Kapılarının önündeki yıkımı izlemek zorunda kalan yeni ve genç bir nesil, radikalleşirse hiç kimse kazanamaz." dedi.

İki Devletli Çözüm Sorgulanıyor

Alman Bakan, İsrail hükümetinin iki devletli çözüm konusundaki söz ve eylemlerinin sorgulanmasının, ülkenin uzun dönem güvenliğini tehlikeye atacağına dikkat çekti.

Yardım Planına Destek

Bunun yanı sıra, Baerbock, Gazze'ye daha fazla yardımın ulaşabilmesi için ABD'nin önerdiği Biden planının kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ziyaret Programı

Dışişleri Bakanı Baerbock, bugün Suudi Arabistan ve Ürdün’deki mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Ardından İsrail’e geçerek Tel Aviv'deki temaslarının ardından Ramallah’da Filistinli yetkililerle bir araya gelecek.

İLGİLİ HABERLER

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş İndirim Getirdi! Gece Yarısı Pompaya Yansıyacak: Depoyu Fulleyin

KPSS'den 60 puan alan yaşadı! O belediye yüksek maaşla kadın/erkek memur alım ilanı yayımladı

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

Tiryakiler güne depremle uyandı! Sigaraya şok zam: En ucuzu 72 TL oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş İndirim Getirdi! Gece Yarısı Pompaya Yansıyacak: Depoyu Fulleyin

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlara müjde! Herkese verilecek: İşte başvuru süreci

KPSS'den 60 puan alan yaşadı! O belediye yüksek maaşla kadın/erkek memur alım ilanı yayımladı

İşte Uygun Fiyatlı TOGG T10F'un Videosu! Yerli Otomobil Sedan Modeli Tanıtıldı, İlk Görüntüler Yolları Salladı

AFAD, KPSS'siz en az lise mezunu 39 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Tiryakiler güne depremle uyandı! Sigaraya şok zam: En ucuzu 72 TL oldu

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi