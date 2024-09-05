Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Orta Doğu'ya Kritik Mesajlar

Baerbock'tan İki Devletli Çözüm Vurgusu

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Orta Doğu'daki önemli ziyaretinden önce dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Baerbock, Filistinlilerin güvenli ve onurlu bir yaşam sürme haklarına sahip olduğunu belirtirken, bu doğrultuda iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin kalıcı barış için tek seçenek olduğunu ifade etti.

Şiddetin Tırmanışına Dikkat Çekti

Baerbock, Batı Şeria'daki artan şiddet riskine de dikkat çekerek, "Yolları yıkmak, su borularını tahrip etmek ve hastanelere erişimi engellemekle terörle mücadele edemezsiniz. Kapılarının önündeki yıkımı izlemek zorunda kalan yeni ve genç bir nesil, radikalleşirse hiç kimse kazanamaz." dedi.

İki Devletli Çözüm Sorgulanıyor

Alman Bakan, İsrail hükümetinin iki devletli çözüm konusundaki söz ve eylemlerinin sorgulanmasının, ülkenin uzun dönem güvenliğini tehlikeye atacağına dikkat çekti.

Yardım Planına Destek

Bunun yanı sıra, Baerbock, Gazze'ye daha fazla yardımın ulaşabilmesi için ABD'nin önerdiği Biden planının kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ziyaret Programı

Dışişleri Bakanı Baerbock, bugün Suudi Arabistan ve Ürdün’deki mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Ardından İsrail’e geçerek Tel Aviv'deki temaslarının ardından Ramallah’da Filistinli yetkililerle bir araya gelecek.