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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Rusya'ya Sert Eleştiri

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Rusya'yı AGİT'teki tutumu nedeniyle 'alaycı oyun' oynamakla suçladı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 20:00
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Rusya'ya Sert Eleştiri

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Sert Açıklamalar

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'yı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatındaki (AGİT) tutumu sebebiyle "alaycı oyun" oynamakla suçladı. Akdeniz adası Malta'da düzenlenen AGİT 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Baerbock, "Rusya Avrupa'da barış ve güvenliği hedef almak için bombalar ve insansız hava araçları kullandığı gibi, Putin de baltayı AGİT'e vuruyor"

Putin'in Oyununa İzin Yok

Baerbock, Rusya'yı eleştirerek, "Ne Putin'in ortak barış düzenimizi bombalayarak toz ve kül haline getirmesine izin vereceğiz ne de Rusya'nın burada yorum yapmadan alaycı oyununu oynamasına izin vereceğiz"Olaf Scholz ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesi sonrası, Rusya'nın izolasyonunun yumuşatıldığı iddialarını reddederek, "Uluslararası toplumun Rusya'nın hibrit savaş oyununa karşı çıkmaya devam etmesi gerekiyor"

Lavrov'a Yalanlamalar

Baerbock, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u da Ukrayna'daki savaşla ilgili "tahammül edilemez yalanlar""Kendinizi kandırabilirsiniz ama bizi, Avrupa'daki 1,3 milyar insanı kandıramazsınız"

Uluslararası İşbirliğine Vurgu

Baerbock, uluslararası toplumu ve özellikle AGİT üyesi devletleri, bazı görüş ayrılıklarına rağmen örgütün temel taşları olan barış, özgürlük ve güvenlik için birlikte çalışmaya çağırdı.

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