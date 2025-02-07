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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Trump'ın UCM'ye Yaptırım Kararına Sert Tepki

Bakan Baerbock, Trump'ın UCM'ye yönelik yaptırım kararını eleştirerek, 'Hiç kimse uluslararası hukukun üstünde değildir' dedi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 19:30
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Trump'ın UCM'ye Yaptırım Kararına Sert Tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Trump'ın UCM Yaptırım Kararına Tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)ne yaptırım uygulama kararına güçlü bir tepki gösterdi. Baerbock, hiç kimsenin uluslararası hukukun üstünde olmadığını belirtti.

Baerbock, Trump'ın UCM'ye yaptırım öngören kararnameyi imzalamasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Uluslararası hukukun korunmasının önemine vurgu yapan Baerbock, 'Uluslararası hukuku ve UCM'yi savunmak en yüksek güvenlik çıkarımızdır. Sadece hukukun gücü, güçlünün hukuku karşısında koruma sağlayabilir.' ifadelerini kullandı.

Kuralların geçerli olmadığı bir ortamda herkesin kaybedeceği uyarısında bulunan Baerbock, 'Uluslararası hukuk düzenini ve onun mahkemelerini birlikte korumak bizim en iyi hayat sigortamızdır ve aynı zamanda refah ve barışın temelidir.' şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

UCM'nin çalışmalarını sürdürememesi durumunda, bunun en çok Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i mutlu edeceğini savunan Baerbock, Putin'in son 3 yılda Ukraynalı çocukların kaçırılması gibi 'insanlığa karşı işlediği suçların' sonuçsuz kalmayacağını öngördüğünü belirtti. Ayrıca, Roma Statüsü'ne taraf olan Güney Afrika'da düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katılamadığını dile getirdi.

Baerbock, uluslararası hukukun bağlayıcılığına dikkat çekerek, 'Hiç kimse uluslararası hukukun üstünde değildir.' dedi. UCM'nin, uluslararası ceza hukukunun en büyük kazanımlarından biri olduğunu ve 120'den fazla ülke tarafından desteklendiğini kaydetti. Mahkemenin, uluslararası ceza hukukunun uygulanması ve bağımsızlığı gibi temel ilkelere dayandığını vurgulayan Bakan Baerbock, bu ilkelerin 'herkes için güvenlik anlamına geldiğini' ekleyerek UCM'nin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

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