DOLAR
35,73 -0,18%
EURO
37,51 -0,13%
ALTIN
3.147,99 1,03%
BITCOIN
3.592.288,42 4,22%

Almanya, Ekim 2023'ten Bu Yana 43.500 Düzensiz Göçmeni Geri Çevirdi

Almanya, düzensiz göçle mücadelesi kapsamında Ekim 2023'ten itibaren 43,500 kişiyi sınırlarından geri çevirdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 21:43
Almanya, Ekim 2023'ten Bu Yana 43.500 Düzensiz Göçmeni Geri Çevirdi

Almanya'dan Düzensiz Göçle Sıkı Önlemler

Almanya, düzensiz göçle mücadele kapsamında sınırlarında gerçekleştirdiği kontrollerle Ekim 2023'ten bu yana tam 43.500 kişiyi geri çevirdi. Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Maximilian Kall, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, bu uygulamanın hedefinin düzensiz girişlerin büyük bölümünü önlemek olduğunu ifade etti.

Sınır Kontrollerinin Gerekliliği

Kall, geri çevrilen kişilerin sayısının önemli olduğunu, fakat her bir kişinin ayrım gözetmeksizin geri çevrilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Bu durumun, Almanya'nın komşu ülkelerle olan işbirliğini tehdit edebileceğine dikkat çekti.

İltica Başvurularında Düşüş

Almanya'da 2024 yılında önceki yıla göre 111 bin azalan iltica başvurusu kaydedilirken, düzensiz göçte de %34'lük bir düşüş yaşandı. Kall, sınır dışı edilenlerin sayısının %22 artırıldığını belirtti. Ancak, bu verilere ve mevcut yasalara bakıldığında kapsamlı geri çevrilmeler için “acil durum” ilan edilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Şengen Bölgesi ve Sınır Kontrolleri

Kall, Almanya’nın iç sınırlarını kontrol altına alarak çok kapsamlı önlemler uyguladığını dile getirdi. Şengen Bölgesi çerçevesinde, bu tür uygulamaların istisna olduğunu ancak insan kaçakçılığıyla mücadele ve düzensiz göçün etkin bir şekilde azaltılması için gerekli olduğunu belirtti. Avrupa Komisyonu’nun bu uygulamalara itiraz etmediğini de sözlerine ekledi.

Siyasi Tartışmalar ve Yeni Öneriler

Öte yandan, ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz, göç politikalarının sertleştirilmesi amacıyla Federal Meclis'e yeni öneriler sunacaklarını açıkladı. CDU/CSU, tüm komşu ülkelerle sınırlarda kalıcı sınır kontrolleri uygulanmasını talep ediyor. Ayrıca, koruma talep edenler dahil, ülkeye giriş belgeleri olmayanların girişinin yasaklanmasını istiyor. Ancak, hükümetteki Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller bu taleplere yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Kontrollerin Yaygınlığı

Almanya, Ekim 2023'ten bu yana Polonya, Çek Cumhuriyeti ve İsviçre sınırlarında ciddi kontroller yürütmekte ve 2024 Eylül ayından itibaren tüm kara sınırlarında bu uygulamaları genişletmektedir. Almanya-Avusturya sınırındaki kontroller ise 2015’ten beri devam etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCG Salihreis Fırkateyni'nden Mısır Açıklarında Balıkçı Gemisine Bilgilendirme
2
Hindistan'ın 76. Cumhuriyet Bayramı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
3
Trump ve Modi Arasında Stratejik İşbirliği Görüşmesi
4
Guterres: ABD'nin Dış Yardımlarını Askıya Alması Endişe Verici
5
Konya'da Şok Olay: 4 Kişilik Aile Evde Ölü Bulundu
6
İstanbul Gezi Soruşturmasında Menajer Ayşe Barım Tutuklandı
7
Gazze Şeridi'nde Ateşkes Sonrası Bankacılık Faaliyetleri Yeniden Başladı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı