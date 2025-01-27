Almanya, Ekim 2023'ten Bu Yana 43.500 Düzensiz Göçmeni Geri Çevirdi

Almanya'dan Düzensiz Göçle Sıkı Önlemler

Almanya, düzensiz göçle mücadele kapsamında sınırlarında gerçekleştirdiği kontrollerle Ekim 2023'ten bu yana tam 43.500 kişiyi geri çevirdi. Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Maximilian Kall, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, bu uygulamanın hedefinin düzensiz girişlerin büyük bölümünü önlemek olduğunu ifade etti.

Sınır Kontrollerinin Gerekliliği

Kall, geri çevrilen kişilerin sayısının önemli olduğunu, fakat her bir kişinin ayrım gözetmeksizin geri çevrilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Bu durumun, Almanya'nın komşu ülkelerle olan işbirliğini tehdit edebileceğine dikkat çekti.

İltica Başvurularında Düşüş

Almanya'da 2024 yılında önceki yıla göre 111 bin azalan iltica başvurusu kaydedilirken, düzensiz göçte de %34'lük bir düşüş yaşandı. Kall, sınır dışı edilenlerin sayısının %22 artırıldığını belirtti. Ancak, bu verilere ve mevcut yasalara bakıldığında kapsamlı geri çevrilmeler için “acil durum” ilan edilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Şengen Bölgesi ve Sınır Kontrolleri

Kall, Almanya’nın iç sınırlarını kontrol altına alarak çok kapsamlı önlemler uyguladığını dile getirdi. Şengen Bölgesi çerçevesinde, bu tür uygulamaların istisna olduğunu ancak insan kaçakçılığıyla mücadele ve düzensiz göçün etkin bir şekilde azaltılması için gerekli olduğunu belirtti. Avrupa Komisyonu’nun bu uygulamalara itiraz etmediğini de sözlerine ekledi.

Siyasi Tartışmalar ve Yeni Öneriler

Öte yandan, ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz, göç politikalarının sertleştirilmesi amacıyla Federal Meclis'e yeni öneriler sunacaklarını açıkladı. CDU/CSU, tüm komşu ülkelerle sınırlarda kalıcı sınır kontrolleri uygulanmasını talep ediyor. Ayrıca, koruma talep edenler dahil, ülkeye giriş belgeleri olmayanların girişinin yasaklanmasını istiyor. Ancak, hükümetteki Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller bu taleplere yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Kontrollerin Yaygınlığı

Almanya, Ekim 2023'ten bu yana Polonya, Çek Cumhuriyeti ve İsviçre sınırlarında ciddi kontroller yürütmekte ve 2024 Eylül ayından itibaren tüm kara sınırlarında bu uygulamaları genişletmektedir. Almanya-Avusturya sınırındaki kontroller ise 2015’ten beri devam etmektedir.